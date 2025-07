CAMPOBASE * GRUPPO CONSILIARE REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * STEMMA REGIONE: «USO INOPPORTUNO DA PARTE DELLA LEGA»

09.19 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Uso Inopportuno dello Stemma della Regione da Parte della Lega Ciò che è accaduto ieri lascia più che perplessi.

Ai sindaci dei Comuni del Trentino è giunta una lettera d’invito a un convegno sulla sicurezza, apparentemente istituzionale, ma che porta impresso lo stemma della Regione Trentino-Alto Adige accanto a quello di un partito politico: la Lega. “SICUREZZA OGGI: il contesto del Trentino nel panorama italiano Politiche locali e nazionali a supporto delle comunità e delle realtà economiche”.

Questo accostamento, oltre ad essere esteticamente discutibile, è politicamente inaccettabile. Si tratta di un’evidente strumentalizzazione dell’immagine della Regione per scopi partitici, un’operazione di marketing politico travestita da evento istituzionale. Un partito, evidentemente in affanno e alla ricerca di legittimità, arriva a confondere le funzioni di rappresentanza pubblica con quelle di promozione elettorale.

La Regione non è una vetrina elettorale! La Regione Trentino-Alto Adige è ente di rappresentanza di tutte e tutti i cittadini del territorio. Il suo stemma e le sue sedi non possono e non devono essere usati come accessori da campagna elettorale. Esiste un regolamento chiaro che disciplina l’utilizzo dello stemma e del gonfalone regionale, la cui autorizzazione è prerogativa del Presidente.

È lecito domandarsi se, nel caso specifico, si sia seguita la procedura corretta o se la richiesta sia stata liquidata con una superficialità inquietante. Un convegno di sicurezza o una passerella politica? Il contenuto dell’invito conferma i sospetti: la partecipazione di esponenti del Parlamento e del Governo, l’analisi del recente Decreto Sicurezza, e la scelta di coinvolgere esclusivamente i Comuni trentini, restringendo arbitrariamente il campo di rappresentanza.

Nulla di tutto questo ha il sapore dell’equità istituzionale. È una mossa elettorale e basta. Di fronte a tale scorrettezza istituzionale, abbiamo ritenuto necessario depositare un’interrogazione formale.

È tempo di dire basta alla confusione tra istituzioni e propaganda.

*

La Presidente del Gruppo di Campobase Chiara Maule

I Consiglieri regionali Paola Demagri, Michele Malfer, Roberto Stanchina, Francesco Valduga