CAMPOBASE – GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE * LE GRANDI SFIDE DEL TRENTINO: «INCONTRI CON I TERRITORI, 8 SERATE PER PARLARE DEL FUTURO»

13.57 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Campobase incontra i territori – 8 serate per parlare delle sfide del futuro. Le grandi sfide del Trentino – dalla crisi demografica alla transizione ecologica, dalla sicurezza alla pace e alla democrazia – sono al centro di una serie di otto incontri aperti al pubblico, promossi dal Gruppo Consiliare Provinciale Campobase. Gli appuntamenti, che si stanno tenendo in diverse località della provincia, vogliono essere un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in un confronto diretto e partecipativo sui temi cruciali per il futuro del territorio e delle sue comunità.

“Il Trentino, le sue valli e le sue città, sono inserite in un contesto di grande trasformazione” spiegano i rappresentanti in Consiglio provinciale, Chiara Maule, Michele Malfer, Roberto Stanchina e Francesco Valduga. “Eppure l’amministrazione provinciale sembra arenata su temi di piccolo respiro e incapace di dare risposte adeguate alle sfide del presente. Con questa iniziativa, vogliamo sollecitare un dibattito più ampio e costruttivo, che possa portare a soluzioni concrete per il nostro territorio”.

I primi due incontri, particolarmente partecipati, sono stati a Rovereto, dove si è discusso di ‘Le grandi sfide: la pace, la guerra, il disordine mondiale, la democrazia occidentale’ con esperti come il Prof. Gianni Bonvicini e il Prof. Pejman Abdolmohammadi, e a Cavalese, dove il tema è stato la ‘Crisi demografica: formazione, lavoro, casa’, con interventi della Prof.ssa Stefani Scherer e del Dott. Marco Felicetti. A questi ne seguiranno altri sei.

In un momento di trasformazioni globali e locali, Campobase propone un percorso di dialogo per esplorare le sfide e le opportunità che influenzeranno il Trentino nei prossimi anni, con l’intervento di esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Gli incontri sono pensati per stimolare una riflessione collettiva e promuovere il senso di responsabilità condivisa nel costruire una visione di sviluppo sostenibile e inclusiva.

Calendario dei prossimi appuntamenti:

11 novembre – Sala Gabardi, Gardolo, Trento – ore 20.30

“Il bene comune, sicurezza e il ruolo dell’autonomia”

Un confronto sulla sicurezza come bene comune e il ruolo dell’autonomia trentina nella gestione delle politiche locali, in un’ottica di rafforzamento della coesione territoriale.

• Introduzione e moderazione: Avv. Caterina Apostoliti

• Interventi: Dott. Aldo Zanetti, Avv. Alberto Pedrotti, Dott. Mirko Montibeller

14 novembre – Sala Polivalente Kairos, Pergine Valsugana – ore 20.30

“Un Trentino a misura di giovani: il lavoro che cambia”

Riflessioni sulle nuove dinamiche del mondo del lavoro e su come il Trentino possa rispondere ai bisogni dei giovani, sostenendo percorsi di sviluppo professionale e personale.

• Introduzione e moderazione: Alberto Frisanco

• Interventi: Dott. Lorenzo Adami, Dott.ssa Martina Divina, Dott. Gianluca Marches

18 novembre – Sala Negrelli, Tonadico – ore 20.30

“Il protagonismo della comunità per un nuovo welfare”

Esplorazione del ruolo attivo delle comunità locali nella costruzione di un sistema di welfare moderno e inclusivo, capace di rispondere ai bisogni sociali in continua evoluzione.

• Introduzione e moderazione: Elisa Faoro

• Interventi: Dott.ssa Francesca Gennai, Dott.ssa Paola Dal Sasso

21 novembre – Val di Non – ore 20.30

“Transizione ecologica e nuova economia trentina”

Un appuntamento dedicato al futuro sostenibile del Trentino, tra transizione ecologica e nuove prospettive economiche che valorizzano le risorse naturali e agricole del territorio.

• Introduzione e moderazione: Carmen Noldin

• Interventi: Dott. Andrea Ventura, Ing. Silvano Dominici

Altri due appuntamenti saranno comunicati a breve. Campobase invita tutti i cittadini a prendere parte a questo percorso di dialogo per costruire insieme una visione condivisa e responsabile per il futuro del Trentino. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per trasformare le sfide attuali in opportunità concrete di crescita e sviluppo.