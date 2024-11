CAMPOBASE – GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE * CAVALESE – “IL FUTURO DELLA NOSTRA TERRA“: «INVERNO DEMOGRAFICO, DOBBIAMO COSTRUIRE FIDUCIA SE VOGLIAMO CRESCERE»

13.25 - venerdì 8 novembre 2024

“Se vogliamo crescere dobbiamo costruire fiducia nel futuro”. Partecipata serata a Cavalese con i Consiglieri provinciali di Campobase. Attuare politiche abitative che rendano più accessibili le case per i residenti e i professionisti, creare incentivi per la formazione e l’istruzione superiore, incoraggiando i giovani a costruire un futuro nelle loro valli, investire nella scuola e renderla un punto di riferimento per le famiglie locali, attraverso risorse e progetti concreti. Sono queste alcune delle soluzioni proposte per affrontare l’inverno demografico che sta vivendo il Trentino, nel corso di un incontro particolarmente sentito, organizzato dal Gruppo Consiliare provinciale Campobase a Cavalese.

Con il titolo “Il futuro della nostra terra: prospettive e sfide di fronte alla crisi demografica”, la serata ha visto una partecipazione numerosa e attenta di cittadini desiderosi di riflettere sul futuro della comunità. Ad aprire e moderare l’incontro, alla quale hanno partecipato Chiara Maule, Michele Malfer, Roberto Stanchina e Francesco Valduga, è stata la dott.ssa Federica Scarian, pedagogista, che ha guidato gli interventi verso una riflessione concreta sulle strategie per sostenere i giovani e le famiglie. Tra i principali relatori, la Prof.ssa Stefani Scherer, sociologa dell’Università di Trento, ha offerto uno sguardo sulla crisi di natalità che sta trasformando il tessuto sociale delle nostre valli.

“L’inverno demografico”, come lei stessa l’ha definito, è un fenomeno che richiede azioni concrete per sostenere le giovani famiglie e incoraggiare una visione a lungo termine. I dati mostrati dalla professerossa Scherer hanno mostrato che per mantenere una Provincia come la nostra in stato di crescita, si dovrebbe avere un dato di natalità di 2.1 figli per donna, mentre ora si attesta ad una media di 1.3. Il gap tra il desiderio di una coppia rispetto a quanti figli vorrebbero avere, la maggior parte parla di due, mostra che di fatto le giovani coppie, se anche avrebbero volontà fanno per lo più al massimo un figlio. Il problema principale sono le retribuzioni troppo basse e il problema che ancora oggi le donne hanno ancora il maggior carico del lavoro in casa. Molti giovani, inoltre, hanno perso speranza per il futuro: una fetta importante delle persone non ha fiducia.

È intervenuto anche il dott. Marco Felicetti, figura chiave nell’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca”, il quale ha portato l’attenzione sui dati allarmanti riguardanti la riduzione degli studenti nelle scuole locali: in vent’anni le classi si sono quasi dimezzate, con il numero di bambini in età scolare che si è ridotto drasticamente. Questo dato, ha sottolineato Felicetti, rischia di minare il sistema educativo e, di conseguenza, il futuro stesso della comunità.

L’incontro ha permesso di approfondire questioni cruciali. Si è parlato delle difficoltà nel reperire alloggi a prezzi accessibili per gli insegnanti e i professionisti, una sfida che rende complicato attrarre e mantenere figure qualificate nelle nostre valli. Si è discusso anche della preoccupante tendenza dei giovani ad abbandonare la scuola per entrare nel mercato del lavoro stagionale, a scapito della formazione accademica e professionale.

La prospettiva di una valle con poche figure qualificate, ha spiegato Felicetti, mette a rischio la possibilità di costruire una classe dirigente locale, fondamentale per garantire continuità e stabilità a lungo termine. Servono, certo, lavoratori per il settore turistico, ma è necessario un equilibrio che includa anche giovani con qualifiche più elevate e radicati nel territorio. I relatori hanno concordato sulla necessità di un’azione concertata per migliorare la situazione.

“Serate come questa” – spiegano i Consiglieri di Campobase – “servono innanzitutto a diffondere una informazione accurata e precisa, che rende consapevole la popolazione di problemi sempre più pressanti. Occorre rendersi conto di quanto sta accadendo anche in Trentino, nelle nostre valli, far capire alle persone che tutti quanti, soprattutto chi ha maggiori possibilità, abbiamo la necessità di far scelte diverse per restituire ai giovani prospettive e speranza per il futuro.”