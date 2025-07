CAMERE COMMERCIO TRENTO E BOLZANO * PROGRAMMA INFRASTRUTTURE: EBNER, «OK ALL’EFFICACE PIANIFICAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE»

15.11 - mercoledì 23 luglio 2025

In mattinata, presso la sede dell’Ente camerale tridentino, Michl Ebner, Presidente della Camera di Commercio di Bolzano e Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di Commercio di Trento – in sostituzione del presidente De Zordo, assente per impegni istituzionali – insieme a Uniontrasporti, società in house del sistema camerale, hanno presentato l’attività svolta nel corso della 3a edizione del “Programma Infrastrutture”, realizzato e finanziato nell’ambito del Fondo di perequazione 2023-2024 dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio. In rappresentanza della Provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, erano presenti, rispettivamente, Mauro Groff, Dirigente generale Unità di missione strategica patrimonio e trasporti e Michael Andergassen, Incaricato speciale per la pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità.

In apertura dell’incontro il Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michl Ebner, a nome anche del presidente De Zordo, ha sottolineato “l’importanza per la regione di poter contare su una rete infrastrutturale adeguata ed efficiente, obiettivo raggiungibile solo attraverso un’efficace pianificazione delle opere necessarie e uno stretto coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella loro realizzazione. In questo senso, le Camere di Commercio possono rivestire un ruolo fondamentale nel raccogliere e portare all’attenzione dei decisori politici le esigenze emergenti dal tessuto imprenditoriale”.

Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti, ha ricordato le molteplici attività di studio, monitoraggio, sensibilizzazione e comunicazione poste in essere negli ultimi tre anni all’interno del “Programma Infrastrutture”: dalle analisi congiunturali sul contesto economico territoriale, ai focus di approfondimento sulle specificità di questo territorio, dagli incontri sulle priorità infrastrutturali svolti con le categorie imprenditoriali, al monitoraggio delle priorità infrastrutturali urgenti per le imprese del Trentino-Alto Adige, fino ai webinar per sensibilizzare le imprese sulle opportunità offerte dal PNRR.

Fontanili si è poi soffermato sull’importanza di saper valutare l’impatto economico, sociale e ambientale, derivante dalle limitazioni al traffico lungo la direttrice del Brennero (sia quelle imposte unilateralmente dal Tirolo sia le chiusure dovute ai lavori sul Ponte Lueg). Anche se solo parziale, la chiusura del Ponte Lueg ha infatti generato costi aggiuntivi pari a oltre 90 milioni di euro all’anno per il trasporto merci, che si aggiungono ai 370 milioni di euro/anno, causati dal sistema dei divieti tirolesi.

Ulteriore incertezza è causata dal mancato rinnovo della concessione per l’Autostrada del Brennero, la cui procedura di gara rimane tuttora sospesa.

Nel suo intervento, il Direttore di Uniontrasporti ha inoltre ribadito l’importanza strategica del completamento entro il 2032 della Galleria di Base del Brennero (BBT), che si trova oggi all’86% della sua realizzazione, definendola “un’opera infrastrutturale monumentale che rappresenta una svolta per la mobilità ferroviaria europea, capace di potenziare il trasporto merci su rotaia, di alleggerire il traffico su gomma lungo l’asse alpino e contribuire concretamente alla transizione ecologica del sistema logistico nazionale”.

Riguardo al potenziamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, è stato sottolineato come la nomina di un Commissario per i quattro lotti prioritari della linea stia accelerandone l’iter progettuale, la cui realizzazione la renderà un indispensabile complemento del BBT per un efficace trasferimento modale delle merci.

Inoltre, cruciale per l’efficienza logistica si conferma anche la piena operatività dell’Interporto di Trento, quale nodo intermodale fondamentale per il territorio regionale e per la direttrice europea.

L’ingegner Mauro Groff, dirigente generale Unità di missione strategica patrimonio e trasporti della Provincia autonoma di Trento, ha portato i saluti dell’assessore provinciale all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi ed ha espresso apprezzamento per l’impegno costante dimostrato dalle Camere di Commercio nello studio e nel monitoraggio delle infrastrutture regionali. Groff ha anche fornito un aggiornamento dettagliato sull’avanzamento dei lavori nei cantieri strategici che interessano i principali assi stradali e ferroviari della provincia di Trento. L’assessore Gottardi, intervenendo sul tema a margine dei suoi impegni istituzionali, ha ricordato come “la nostra regione giochi un ruolo centrale nel supportare il coordinamento e la gestione di progetti, che abbiano come obiettivo lo sviluppo della competitività logistica del territorio e l’alleggerimento dei centri urbani dal traffico di transito”.

L’incontro si è concluso con il commento di Michael Andergassen, Incaricato speciale per la pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità della Provincia autonoma di Bolzano, che ha evidenziato “l’importanza di rafforzare la collaborazione interregionale, per costruire un futuro infrastrutturale integrato e sostenibile. Le infrastrutture ferroviarie e stradali sono fondamentali per il benessere delle comunità e la competitività economica. La sfida del trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia richiede visione e cooperazione. In questo contesto, l’asse del Brennero e il BBT assumono un ruolo strategico non solo a livello locale, ma a livello europeo. L’importanza delle infrastrutture viene evidenziata anche dal nuovo quadro finanziario pluriennale della Commissione europea, che prevede nuovamente una linea dedicata alle infrastrutture, riconoscendone l’importanza per il futuro dell’Europa.”