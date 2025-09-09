CAMERA PENALE TRENTO * VISITA A CASA CIRCONDARIALE SPINI DI GARDOLO: «ZERO SUICIDI, MA RESTANO SOVRAFFOLLAMENTO E CRITICITÀ SUL REINSERIMENTO»

15.33 - martedì 9 settembre 2025

Nella mattinata di ieri 8 settembre 2025 una delegazione della Camera Penale di Trento “Michele Pompermaier”, guidata dal Presidente Avv. Roberto Bertuol, con il Vicepresidente Avv. Stefano Frizzi e dalla componente dell’Osservatorio carcere UCPI Avv. Veronica Manca, ed accompagnata dal Presidente dell’ordine degli Avvocati di Trento Avv. Antonio Angelini, dal Sindaco di Trento Dott. Franco Ianeselli e dall’Assessora alle politiche sociali del Comune di Trento Dott.ssa Giulia Casonato, ha effettuato un accesso alla CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO, nell’ambito di una importante iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane denominata “Ristretti in Agosto”, volta ad effettuare accessi in moltissimi istituti penitenziari di tutta Italia, per poterne verificare direttamente la condizioni e per sensibilizzare e sollecitare l’opinione pubblica, la politica, il mondo dell’informazione e la magistratura a mettere in campo le azioni più opportune per riportare il carcere dentro i confini della legalità costituzionale, oltre che tutelare la dignità, sistematicamente calpestata, di tutti i detenuti e i detenenti.

Infatti, è fin troppo noto il persistente e grave problema dell’emergenza carceraria – anche per la sistematica attività di pubblica denuncia e sensibilizzazione che da tempo i penalisti italiani hanno svolto (si ricordano tra l’altro le molteplici astensioni dalle udienze e la manifestazione pubblica “maratona oratoria” promossa anche a Trento dalla Camera Penale nell’estate 2024), Nel frattempo – inascoltati gli appelli dell’avvocatura, dell’Accademia, e di larghissima parte della Società civile per un intervento urgente ed immediato per risolvere il drammatico problema del sovraffollamento carcerario e dei sucidi in carcere – la situazione si è ulteriormente aggravata arrivando a segnare il tragico numero di 61 suicidi dall’inizio dell’anno e una presenza nelle carceri italiane di ben 63.167 detenuti, a fronte di una capienza massima di 51.274 posti regolamentari e un esubero di 11.893 persone, con un tasso di sovraffollamento pari al 135%.

È un fatto innegabile dunque che, nelle prigioni italiane non si arrestano né le agitazioni, né i disordini dovuti alle condizioni di persistente disagio e alla carenza strutturale di personale e di assistenza sanitaria e psichiatrica, così come non rallentano né la drammatica scia dei suicidi, né il costante aumento del sovraffollamento. Con questa iniziativa l’Unione delle Camere Penali Italiane vuole assicurare un impegno, anche superiore a quello espresso negli anni passati, intendendo rendere ancor più evidente la funzione propulsiva e l’impegno diffuso dei penalisti italiani nel processo, oramai ineludibile, di riforma, nel solco della Costituzione, dell’esecuzione penale e penitenziaria, per sottolineare la più volte denunciata illegalità delle condizioni dei nostri istituti penitenziari, e della conseguente necessità di un intervento deflattivo.

La delegazione della Camera Penale di Trento, regolarmente autorizzata all’accesso dal DAP, è stata gentilmente accompagnata nella visita dalla Direttrice della Casa Circondariale di Trento, Dott.ssa Nuzzaci e dai suoi collaboratori, potendo prendere contezza della complessiva situazione strutturale, amministrativa e detentiva dell’Istituto, i cui numeri descrivono un carcere gravato dal sovraffollamento carcerario con 390 detenuti presenti (su una capienza regolamentare da accordo tra Stato e Regione di 240 posti) di cui 347 uomini e 43 donne; ai detenuti si aggiungono 10 internati per misure di sicurezza nella REMS di Pergine Valsugana. Una percentuale altissima di stranieri che sfiora il 55% (di cui 187 uomini e 14 donne). Altrettanto alta rimane la percentuale di detenuti imputati in custodia cautelare con 92 persone con un processo in corso (di cui 68 in attesa del primo giudizio; 15 in fase di appello; 9 ricorrenti in cassazione).

Resta preoccupante inoltre l’alto tasso di disagio psicologico e psichiatrico in carcere. Sul titolale dei detenuti, ben 119 sono collocati nelle c.d. sezioni per protetti o promiscue. Si registra tuttavia l’encomiabile sforzo della Direzione del carcere di Trento e di tutti gli operatori interni ed esterni in essa impiegati con un notevole miglioramento nell’implementazione della pianta organica degli educatori, con 7 funzionari giuridici-pedagogici in servizio; maggiori criticità sul fronte della polizia penitenziaria e del personale adibito a mansioni amministrative-contabili. Particolarmente importanti sono le numerose le attività di trattamento avviate, sia di formazione professionale, sia di studio dal servizio scolastico obbligatorio, a quello serale alberghiero, fino al più alto livello (con 5 studenti detenuti iscritti a percorsi universitari); molte inoltre le progettualità in campo, anche legate allo sport e molte delle quali svolte all’aria aperta (come per la gestione dell’orto in cui vengono coinvolti ciclicamente 10 detenuti); tutte iniziative messe in campo anche grazie all’aiuto del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento. In procinto di diventare operativo il progetto legato alla gestione di un servizio pizzeria che consentirà di ampliare il numero di detenuti in art. 21 all’esterno del perimetro del carcere (ad oggi 12 persone sono impegnate nel lavoro e 5 in misura alternativa della semilibertà).

Anche a Trento, tuttavia, rimangono le preoccupazioni legate al sovraffollamento carcerario e alla carenza di personale; criticità anche sulle prospettive di reinserimento sociale per assenza di domicilio (specie per i detenuti stranieri) o per l’insufficiente ventaglio di proposte lavorative dall’esterno e dalle imprese private. Nonostante Trento possa dirsi in qualche modo un0eccezione per assenza di suicidi e per un numero contenuto di sovraffollamento carcerario, sempre alta deve rimanere l’attenzione sul monitoraggio delle condizioni di vita all’interno della struttura per agevolare il lavoro interno e per contribuire al processo di reinserimento nel tessuto del territorio.