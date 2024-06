CAMERA PENALE TRENTO * “L’ESAME DELLA PERSONA OFFESA – IL CONFINE TRA DIRITTO DI DIFESA E RISCHIO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA“: «L’EVENTO A ROVERETO (14/6 – 15.00)»

11.38 - venerdì 14 giugno 2024

La Camera Penale di Trento informa ed invita all’evento/pubblico dibattito: L’esame della persona offesa: il confine tra diritto di difesa e rischio che avrà luogo a Rovereto venerdì’ 14 giugno 2024 ore 15.00. Presso la Fondazione CARITRO Rovereto, Piazza Rosmini n, 5. Recenti e clamorosi casi di cronaca giudiziaria hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema scottante delle domande poste dagli avvocati degli imputati alle presunte vittime di reati sessuali nel corso del processo.

Quali domande sono ammesse, perché poste nel doveroso esercizio del diritto di difesa dell’accusato? E quali invece potrebbero non esserlo, in quanto dubitate di potenziale lesività della dignità della persona offesa? Come ottenere un equilibrio di tali esigenze nell’ambito del processo penale? A questi interrogativi porrà attenzione l’incontro “L’esame della persona offesa: il confine tra diritto di difesa e rischio di vittimizzazione secondaria” che avrà luogo venerdì 14 giugno alle ore 15.00, presso Fondazione Caritro, Rovereto (TN). L’evento, organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto e dalla Camera penale di Trento, vedrà l’intervento del Dott. Paolo Lauteri, Magistrato presso il Tribunale di Udine e dell’Avv. Beatrice Saldarini, del Foro di Milano. Modererà il dibattito la giornalista Dott.ssa Giulia Merlo.