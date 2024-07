CAMERA PENALE – TRENTO E ROVERETO * EMERGENZA CARCERI: AVV. BERTUOL, «PALESI INADEGUATEZZE STRUTTURALI, CONDIZIONI DI VITA NON ACCETTABILI»

09.30 - venerdì 12 luglio 2024

È indispensabile prendere atto e dare evidenza alle problematiche del sovraffollamento degli istituti penitenziari sul territorio nazionale, della loro palese inadeguatezza strutturale, comportante condizioni di vita non accettabili ed in particolar modo del tristissimo ed allarmante numero di suicidi in carcere che è destinato incredibilmente ad aumentare di settimana in settimana.

L’avvocatura tutta, e particolarmente l’Unione delle Camere Penali Italiane, di cui fa parte anche la Camera Penale di Trento e Rovereto, da tempo si è mobilitata e spesa nella sensibilizzazione di tali problematiche, che hanno un evidente riverbero sociale e sono trasversali a tutte le istituzioni, forze politiche e cittadinanza.

Per queste ragioni, all’indomani della Maratona Oratoria organizzata da tutte le Camere penali territoriali (a Trento si è tenuta il 5 luglio scorso) e il cui esito è stato altamente significativo proprio per la presenza di partecipanti di ogni provenienza, L’unione delle Camere Penali ha deliberato quale ulteriore iniziativa l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 10, 11 e 12 luglio, invitando le Camere Territoriali.

Oggi non è più possibile prendere solo atto della situazione, ma bisogna porvi immediato ed efficace rimedio.

Avv. Roberto Bertuol

Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto