CAMERA COMMERCIO – TRENTO * CER: «COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, INCONTRO PUBBLICO IL 5/8 ALLA CASSA RURALE VAL DI NON ROTALIANA GIOVO »

12.04 - lunedì 4 agosto 2025

Un confronto tra esperti, istituzioni e cittadini promosso dalla Camera di Commercio di Trento e dal Consorzio BIM Adige-Trento. Domani alle 20.30 nella sala direzionale della Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo.

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un’opportunità concreta per sostenere la transizione ambientale, promuovere l’autoproduzione e la condivisione di energia pulita, valorizzare le risorse locali, rafforzando i legami sociali e istituzionali sul territorio.

Con l’obiettivo di approfondire il tema e stimolare una riflessione pubblica sulle sue implicazioni ambientali, economiche e sociali, la Camera di Commercio di Trento, in collaborazione con il Consorzio BIM Adige Trento, organizza l’incontro dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili – Dal territorio all’ambiente”, in programma domani, 5 agosto 2025 alle ore 20.30 presso la sala direzionale della Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo, a Cles (via G. Marconi, 58).

L’iniziativa è rivolta a cittadini, imprese, amministratori locali e operatori economici e rientra fra le attività del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Trento volte a supportare l’innovazione e la sostenibilità del tessuto produttivo trentino.

Parteciperanno all’incontro Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento; Michele Bontempelli, rappresentante del Consorzio BIM Adige-Trento; Paolo Arrigoni, presidente Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; Antonello Pasini, fisico climatologo, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; Gianluca Rosetti, cofondatore della start-up Energy4com; Giovanni Bertolla, presidente della CER NOSenergia Società Cooperativa. Modera il dibattito Emanuele Bompan, direttore della rivista di economia circolare “Materia Rinnovabile”.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.