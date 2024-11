CAMERA COMMERCIO – BOLZANO * DIRITTO D’AUTORE PER IMPRESE: «FOCUS SU IMPLICAZIONI USO CONTENUTI PROTETTI (IMMAGINI – VIDEO – TESTI)»

09.36 - venerdì 22 novembre 2024

Camera di commercio di Bolzano: informazioni per le imprese altoatesine sul diritto d’autore. Ieri, presso la Camera di commercio di Bolzano, si è tenuto un evento informativo sul diritto d’autore per le imprese, al quale hanno partecipato numerosi imprenditrici e imprenditori altoatesini. Nel corso dell’evento sono state affrontate le implicazioni legali dell’uso di contenuti protetti dal diritto d’autore, come ad esempio immagini, video e testi.

L’intervento iniziale dell’Avvocata Karin Pichler, del reparto Affari legali della Camera di commercio di Bolzano, ha fornito una sintesi delle disposizioni legali alla base della normativa sul diritto d’autore.

Oggetto del suo intervento sono stati i contenuti tutelati dal diritto d’autore e le strategie per consentire alle aziende di utilizzarli in modo sicuro nella pratica lavorativa quotidiana. È stata posta particolare enfasi sulla necessità di ottenere licenze adeguate per immagini, testi e video, materiale spesso utilizzato nelle campagne di marketing e nei siti web.

Inoltre, sono state illustrate anche le insidie legali che possono sorgere quando si stipulano contratti con fornitori di servizi, come ad esempio studi grafici. A tal proposito sono stati forniti suggerimenti pratici per aiutare le aziende a verificare in modo puntuale i propri diritti e obblighi nell’utilizzo di materiali di terzi.

“La normativa sul diritto d’autore, soprattutto in ambito digitale, pone non poche difficoltà alle aziende. Affrontare in anticipo le implicazioni giuridiche correlate all’uso di contenuti creativi è fondamentale per prevenire controversie”, ha affermato Karin Pichler.

Mario Pozzi, Avvocato e partner dello Studio SIB LEX a Milano, si è soffermato sulle questioni legali derivanti dalla transizione digitale e dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) in relazione al diritto d’autore. In particolare, ha posto l’accento su come valutare giuridicamente le opere generate o modificate tramite l’intelligenza artificiale e sui diritti e obblighi degli utenti coinvolti.

L’avvocato Pozzi ha approfondito anche le difficoltà pratiche legate all’impiego di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, illustrando alle aziende le strategie per ridurre i rischi legali ed evitare controversie con gli autori, le autrici o altri titolari di diritti.