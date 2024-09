CALZÀ E ZANELLA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * OCCUPAZIONE: «GIÀ FINITA L’ATTIVITÀ DELLA ISOLTESINO SRL NELLA EX BAILO?»

08.19 - sabato 14 settembre 2024

Già finita l’attività della Isoltesino Srl nella ex Bailo? I Consiglieri provinciali del PD del Trentino Michela Calzà e Paolo Zanella hanno depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta se è a conoscenza della situazione di difficoltà dell’azienda Isoltesino Srl che ha stipulato già lo scorso anno un contratto di solidarietà per i suoi 25 dipendenti (in maggior parte donne) in scadenza il prossimo 17 settembre.

L’importante operazione industriale che sembrava dovesse concretamente dar nuova vita alla conca del Tesino sembra già in via di conclusione. Nel luglio di due anni fa lo stabilimento “ex Bailo” situato conca del Tesino di proprietà di Lagorai Sviluppo Srl era stato acquistato da Trentino Sviluppo per poi essere concesso in locazione alla new.co costituita Isoltesino Srl, ditta specializzata nella produzione e commercializzazione di materiali per l’isolamento termico e di condotte per la distribuzione dell’aria per il riscaldamento e condizionamento.

Gli impegni sottoscritti dall’azienda prevedevano un investimento di 1,8 milioni per avviare la produzione con l’assunzione di 30 lavoratori entro il 2023 che sarebbero dovuti diventare 50, organizzati su tre turni di lavoro, entro il 2027.

Le difficoltà finanziarie e le conseguenti ricadute negative sui volumi di vendita rispetto alle attese non sembrano migliorare e la preoccupazione dei lavoratori sta crescendo in vista dell’imminente scadenza del contratto di solidarietà.

“Visti gli investimenti provinciali, ma soprattutto la strategica presenza di un’azienda che doveva radicare e consolidare la sua attività in una valle periferica come quella del Tesino” i Consiglieri chiedono “alla Giunta di seguire la situazione per cercare di evitare la chiusura del compendio e il conseguente rischio di spopolamento di un delicato territorio di montagna”, mettendo in campo ogni sforzo per garantire l’occupazione e, nel caso più estremo, di trovare le opportunità di ricollocamento delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente assunti.