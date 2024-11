CALZÀ E MANICA PD) VALDUGA (CAMPOBASE) * INDUSTRIA: «VENDITA “DANA” DI ARCO E ROVERETO (TN), SEGNALE PIÙ CHE ALLARMANTE»

16.11 - mercoledì 27 novembre 2024

Crisi della “Dana“ e assenza di programmazione. La riflessione davanti alla vendita della “Dana” di Arco e Rovereto. Con una decisione sorprendente, la multinazionale statunitense “Dana”, che impiega ottocento lavoratori nelle produzioni di Arco e Rovereto, ha deciso di mettere sul mercato la linea dei suoi prodotti “Off-Highway”, affidando tale scelta ad uno scarno comunicato dai contenuti incerti. Se questa opzione genera disorientamento nei lavoratori come nelle forze sindacali, esposti entrambi ad imposizioni che vengono da lontano e che guardano esclusivamente al profitto del gruppo industriale, è evidente quanto sia difficile imporre strategie ad una realtà così vasta ed articolata a livello mondiale.

Ciò non toglie che ogni sforzo possibile vada fatto, anche coinvolgendo più livelli istituzionali, prendendo però atto di una situazione generale della quale la vicenda “Dana” è un segnale più che allarmante.

Da tempo infatti anche Confindustria del Trentino pone l’accento sui rischi del comparto industriale a causa del venir meno degli ordini del mercato e di una conseguente crisi produttiva che si scarica anzitutto sui lavoratori.

Il settore dell’”automotive” come la produzione di vetri speciali; la chimica come le cartiere soffrono una situazione che pone seri interrogativi sul futuro del sistema industriale trentino. Ecco a cosa servirebbe la programmazione, tanto rifiutata e derisa dall’attuale maggioranza. Ecco a cosa servirebbe una politica di prospettiva capace di orientare gli investimenti sulla domanda di futuro, anziché sulla continua rincorsa all’emergenza.

Ecco, in estrema sintesi, a cosa servirebbe la politica, che non è demagogia e populismo a buon mercato, ma capacità di intuire, proprio grazie agli strumenti programmatori, gli orientamenti dei mercati e delle produzioni negli anni a venire e la conseguente rotta del sostegno pubblico al produrre. Aver ridotto alcuni strumenti previsionali a meri uffici burocratici produce disorientamento e smarrimento davanti a vicende come questa, che invece necessiterebbero di una strategia di politica industriale forte e lungimirante. Esattamente il contrario di ciò che questa Giunta provinciale ha fin qui fatto.

Cons.ra Michela Calzà

Cons. Alessio Manica

Cons. Francesco Manica