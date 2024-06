CALZÀ E MANICA (PD) * CICLOVIA DEL GARDA: «AUMENTANO COSTI E DANNI, MA FUGATTI TIRA DRITTO»

Nel 2023 il “Corriere di Brescia” scrive in proposito: “Sommando i dati della sponda bresciana, veronese e trentina sono stati raggiunti i 25 milioni di presenze turistiche”, dei quali 7 milioni in Lombardia, 4 in Trentino e ben 14 in Veneto, con una densità antropica quindi calcolata in 244 individui per ogni metro lineare delle sponde del lago più grande d’Italia. Si tratta di un sovraccarico spaventoso e che da solo espone l’intero territorio di prossimità lacustre ad uno stravolgimento irreversibile e “mortale”. Ma, evidentemente, nemmeno queste considerazioni tecniche servono alla riflessione sulle compromesse prospettive di un simile progetto, perché le regole onnivore dello “show tourism” triturano qualsiasi obiezione tecnica, economica, politica, scientifica e del tanto sbandierato “buon senso”.

Davanti alle critiche più volte sollevate anche dalle Amministrazioni comunali trentine, la Giunta provinciale in carica ha sempre sostenuto che le medesime si erano espresse, a suo tempo, favorevolmente al progetto della ciclovia e quindi oggi si procede sulla basi di quell’assenso. Peccato solo che la Giunta provinciale dimentichi (volutamente?) che quelle adesioni di allora vertevano su di un progetto originale – come quello presentato all’epoca dall’allora Assessore Mauro Gilmozzi – che si sviluppava, in massima parte, in galleria e non su passerelle sospese nel vuoto ed ancorate ad una montagna fragile e pericolosa. Come sempre, la manipolazione della verità porta a piegare la stessa alle convenienze di parte, ma non fa un buon servizio allo sviluppo.

E così arriviamo ai giorni nostri, con la folle lievitazione dei costi dei quali si è detto e con la scomparsa di ogni minima cautela su di un progetto oltremodo rischioso per tutti, in nome del profitto di pochi. Forse nessuno ricorda più come quello stesso avido profitto ha generato drammi e tragedie come quella di Stava nel 1985, con il crollo dei bacini di decantazione delle miniere di Prestavèl e che ancora ci parla di 268 vittime innocenti di una ricerca dissennata di profitto.