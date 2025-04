CALZÀ (CONSIGLIO PAT – PD) – QUESTION TIME * ALTO GARDA: «L’INVESTIMENTO DA 10 MILIONI PER L’OSPEDALE DI ARCO SARÀ INSERITO PER POTENZIARE LA SANITÀ?»

15.17 - martedì 29 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La consigliera provinciale del PD del Trentino Michela Calzà con la question time che verrà discussa martedì prossimo in Consiglio provinciale, interroga la Giunta per sapere se l’annunciato investimento di 10 milioni di euro (con fondi del P.N.C.) sull’ospedale di Arco sarà inserito in un piano di potenziamento di strutture e servizi sanitari dell’Alto Garda, accogliendo le istanze avanzate dalle nuove amministrazioni comunali, con particolare attenzione al Pronto Soccorso, a strutture per la cura della salute mentale e prevedendo un ulteriore congruo finanziamento nel prossimo assestamento di bilancio.

E’ notizia di questi giorni il finanziamento da parte della Provincia per l’abbattimento e ricostruzione del vecchio ospedale, il recupero dell’ex psichiatria di Villa Garda e la cessione dell’immobile ex Armani al Comune.

La consigliera ricorda però quanto giustamente concordato tra l’Apss e la Comunità Alto Garda e Ledro nel Protocollo d’intesa in materia di sanità siglato nel 2016 dove si evidenziava la necessità di “dare una precisa connotazione all’Ospedale di Arco, mediante una più ampia ridefinizione del ruolo di quest’ultimo, vista la collocazione in un territorio fortemente turistico”.

E’ auspicabile una programmazione dei lavori che tenga conto di tutti gli aspetti che erano stati elencati nel Protocollo e che rientrino in un piano complessivo che tenga conto delle mutate esigenze e che sia condiviso con le future amministrazioni locali.

“Prioritario è il potenziamento del Pronto Soccorso di Arco che è un riferimento strategico per sempre più territori” – conclude Calzà – “L’elevato numero di accessi, circa 20mila nel 2024, deve però fare i conti con la carenza di personale e con la mancanza persino di auto mediche. A tutto ciò va data una risposta urgente”.

*

Cons.ra provinciale Michela Calzà PD del Trentino

*

Cons.ra provinciale Michela Calzà PD del Trentino