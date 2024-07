CALCIO TRENTO * AMICHEVOLI ESTIVE: « A RONZONE UNA BUONA SQUADRA, MA IL RISULTATO SORRIDE AL SASSUOLO E FINISCE 3-1»

19.05 - mercoledì 24 luglio 2024

A Ronzone si vede già un buon Trento ma il risultato sorride al Sassuolo: finisce 3-1.

Nella prima amichevole stagionale i gialloblù giocano una buona gara ma vengono sconfitti dal Sassuolo per 3-1. Per il Trento in rete Petrovic nella prima frazione. Sabato 27 luglio a Spiazzo alle ore 14 secondo test match contro il Torino Under19.

Nella prima amichevole stagionale, il Trento esce sconfitto 3-1 contro il Sassuolo. A decidere il test match sono le reti siglate nel primo tempo da Bologa, Doig e quella nella ripresa da Volpato. Per i gialloblù in rete invece Tomi Petrovic. Cronaca. Mister Luca Tabbiani, per la prima uscita stagionale, si affida al 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Cappelletti, Barison e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Disanto.

Il Trento parte aggressivo ma è il Sassuolo al 13’ a passare in vantaggio per effetto della marcatura realizzata da Boloca, bravo prima ad infilarsi nella retroguardia gialloblù e poi a battere Barlocco. Due minuti più tardi arriva la risposta dei gialloblù che impegnano Satalino con una conclusione di Petrovic che non trova però la gioia della rete. Al 20’ il Sassuolo, grazie alla deviazione di testa di Doig, batte nuovamente Barlocco e fissa il punteggio sul 2-0. Il Trento però non si scompone e continua a svolgere la propria partita, riuscendo a trovare diverse buone geometrie e occasioni da rete.

Alla mezz’ora gli aquilotti si propongono infatti nella metà campo avversaria, concludendo l’azione con un colpo di testa di Disanto che si spegne alto sopra la traversa. Gli sforzi degli uomini di Tabbiani portano alla meritata rete che si concretizza al 34’ con un preciso rasoterra di Petrovic, trovato al limite dell’area di rigore da Rada. Nel secondo tempo, complici anche i carichi di lavoro dei ritiri estivi e i molti cambi operati dalle due compagini, si abbassano i ritmi. Alla mezz’ora ci prova Vitturini la cui conclusione termina alta sopra la traversa. In chiusura sono ancora i neroverdi a segnare, questa volta con la rete realizzata da Volpato su calcio di rigore. A Ronzone termina così sul punteggio di 3-1 in favore degli uomini di Grosso. Tra tre giorni i gialloblù scenderanno nuovamente in campo per il secondo test match: l’appuntamento è alle ore 14 a Spiazzo contro il Torino Under19.

TABELLINO

U.S. SASSUOLO CALCIO – A.C. TRENTO 3-1 (2-1)

Reti: 13’pt Bologa, 20’pt Doig, 34’pt Petrovic, 40’st Volpato

SASSUOLO (4-3-3): Satalino (18’st Russo A.); Toljan (27’st Missori) Obiang (27’st Piccinini), Erlic (18’st Miranda), Doig (27’st Kumi); Boloca (27’st Leone), Racic (27’st Volpato), Bajrami (1’st Paz); Alvarez (18’st Lopez), Mulattieri (1’st Pinamonti), Lauriente (18’st Ceide). A disposizione: Consigli, Turati, Romagna, Russo F., Moro, Knezovic, Mercati, Bruno, Caligara, Thorstvedt, Tressoldi. Allenatore: Fabio Grosso.

TRENTO (4-3-3): Barlocco (1’Tommasi); Frosinini (1’st Vitturini), Cappelletti (1’s Kassama), Barison (1’st Trainotti), Bernardi (1’st Ercolani); Di Cosmo (37’st Puzic), Rada (23’ Uez), Giannotti (18’st Brevi); Anastasia (1’st Terrani), Petrovic (28’st Ruffato), Disanto (34’st Marques).

A disposizione: Santer, Coser. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Paolo Zantedeschi di Verona

ASSISTENTI: Leo Posteraro di Verona e Fabio Cappellaro di Verona

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 30°. Campo in buone condizioni.

Recupero: 0’+4’. Totale spettatori: 300 circa.

INTERVISTA

LUCA TABBIANI

“Siamo molto contenti perché abbiamo fatto una buona partita contro un ottimo avversario. E soprattutto perché siamo riusciti a mettere in campo molti concetti preparati in questi giorni di ritiro. Sono felice di poter allenare un gruppo che ascolta e impara subito ciò che si prova in allenamento. Ovviamente abbiamo fatto alcuni errori, ma fa parte del processo di crescita. Sul secondo gol subito, ad esempio, avremmo dovuto essere più attenti ma è anche colpa mia perché in questi giorni abbiamo lavorato poco su questi automatismi. Nella seconda frazione, invece, abbiamo schierato molti giocatori giovani: volevamo premiarli per averci aiutato molto durante questa prima parte di preparazione estiva. Nel complesso sono molto soddisfatto. Sabato torneremo già in campo per la seconda amichevole contro il TorinoU19”.

FOTO Credits: Michael Giacca