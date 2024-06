CAL * SEDUTA 5 GIUGNO: «ASSESTAMENTO BILANCIO REGIONALE, ILLUSTRATI I CONTENUTI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI»

09.02 - giovedì 6 giugno 2024

Assestamento di bilancio regionale: illustrati i contenuti di interesse per gli enti locali. Il Consiglio delle autonomie locali ha preso in esame il Disegno di legge regionale sull’Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026. La seduta odierna è servita a fornire un’illustrazione dettagliata sugli articoli oggetto di modifica e di interesse per comuni e comunità.

Il Disegno di legge detta una serie di modifiche al Codice degli Enti locali, a partire dall’adeguamento delle disposizioni che si riferiscono alla classe demografica degli enti, in relazione alle recenti modifiche della disciplina nazionale del censimento della popolazione. Ulteriori aggiustamenti sono previsti in relazione alla potestà dei consigli comunali di approvare i progetti delle opere pubbliche: approvazione che la norma oggi prevede per i progetti preliminari, i quali sono stati tuttavia sostituiti dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, un documento di maggiore dettaglio. In merito alla disciplina dei compensi per gli amministratori, viene proposto di confermare il regime attuale, fatta salva l’introduzione di una specifica misura dell’indennità nei comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi, alla data del 31 dicembre 2023 e per la prima volta, i 10.000 abitanti.

Altre modifiche riguardano le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, a recepimento – anche in questo caso – di disposizioni nazionali a tutela dei disabili e della maternità, e di modifiche alle norme di attuazione che riguardano le minoranze linguistiche. Viene modificata, inoltre, la normativa regionale, in merito all’affidamento delle reggenze e delle supplenze delle sedi segretarili, nonché la messa a disposizione di personale degli enti locali per assumere le funzioni di segretario comunale, alla luce dell’impegno assunto dalla Giunta regionale con il Governo al fine di evitare l’impugnazione delle previsioni introdotte, in materia, dalla legge regionale 25 luglio 2023, n. 5. Infine, vengono proposte modifiche riguardanti alcuni aspetti della disciplina elettorale.

Tenuto conto del rilievo sostanziale che assumono alcune delle innovazioni proposte sull’operatività degli enti locali, nonché sulla loro classificazione, sul procedimento elettorale e sullo status degli Amministratori, il Cal si è riservato di approfondire il Disegno di legge, e di esprimere le proprie osservazioni nella prossima seduta.

Interventi del progetto PNNR Borghi a Palù del Fersina. Raggiunta l’intesa

Parere positivo del Cal, con maggioranza qualificata, come previsto per il perfezionamento dell’intesa prevista dalla norma vigente, ai fini del ricorso alla procedura semplificata di approvazione, prevista dalla legge provinciale n. 7/1997, per gli interventi del progetto PNNR-m1C3-Int.2.1 Progetto Borghi – ‘La Forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi’ che interessa il Comune di Palù del Fersina. Nello specifico, la richiesta di accesso alla procedura semplificata di approvazione, pervenuta dall’Amministrazione comunale competente, riguarda i interventi che vanno ad incentivare la spiccata vocazione zootecnica della valle, in particolare l’allevamento delle vacche, contrastando l’abbandono progressivo della pratica agricola che nel recente passato ha impoverito l’area e reso più difficoltosa la manutenzione del territorio e del paesaggio, allo stesso tempo vanno a anche favorire il turismo outdoor legato all’agroalimentare e alle escursioni in alta quota. Si prevede la realizzazione di due fabbricati con funzioni di stalla e agritur, collocati sopra l’abitato di Lenzi a una quota di circa 1600 metri di altitudine. L’individuazione del sito dove realizzare gli edifici (di proprietà del Comune) è il risultato di un lungo percorso portato avanti dall’amministrazione di Palù del Fersina in sinergia con gli uffici provinciali.