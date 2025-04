CAL – CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI / TRENTO * DECRETO SALVA CASA: «ESAMINATO IL DDL, IN VISTA DELL’ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE»

19.43 - mercoledì 30 aprile 2025

Recepimento del Decreto Salva Casa.

DDL esaminato dal CAL in vista dell’adozione da parte della Giunta provinciale.

Il Consiglio delle autonomie locali ha ripreso in esame e dato parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale riguardante ‘Approvazione preliminare del disegno di legge concernente ‘Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)”: valutazione e provvedimenti conseguenti. Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Cal che ha ripercorso gli approfondimenti effettuati su una tematica già oggetto di discussione, da parte del Consiglio delle autonomie locali, in un rapporto costruttivo con la Pat, che ha permesso di arrivare a un Ddl elaborato in completa sinergia.

In aula anche l’Assessore provinciale all’Urbanistica, Energia e Trasporti che ha ribadito la validità di un lavoro congiunto basato su una serie di approfondimenti che ha permesso di arrivare a un risultato adeguato alle aspettative.

L’Assessore competente del Cal ha ribadito come sia stata prestata attenzione a costruire un provvedimento chiaro nei suoi contenuti, per fare sì che gli operatori del settore possano muoversi con sicurezza in una materia complessa.

Con il DDL all’esame viene recepito nella normativa provinciale il decreto c.d. Salva Casa, DL n. 69 del 2024, convertito con modificazioni in legge n. 105 del 2024 e, allo stesso tempo, viene riordinata la disciplina in materia di distanze con una nuova codifica nella normativa primaria provinciale e in parziale richiamo alla normativa nazionale.

Linee guida per l’attività contrattuale dei vigili del fuoco volontari.

Parere favorevole alla revisione del documento ed allo schema di convenzione per l’esecuzione dei controlli.

Il Cal ha preso in esame e dato parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale in merito alle Linee Guida in materia di attività contrattuale dei Corpi, delle Unioni Distrettuali e della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e delle relative modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità “Modifiche alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1895 di data 22 novembre 2024 e contestuale approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari”.

La delibera apporta alcune modifiche alle Linee Guida, già approvate nel novembre 2024, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il processo di approvvigionamento degli enti, migliorando l’efficienza e l’operatività di intervento. Si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito all’ambito ed alle modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, riguardanti gli approvvigionamenti dei Corpi volontari. Le linee guida sono, inoltre, accompagnate dallo schema della convenzione, prevista dallo stesso documento, tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, e finalizzata a disciplinare la collaborazione del Consorzio e della Provincia alla verifica dei requisiti in oggetto, in relazione alle procedure di acquisto promosse dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari.

Imposta provinciale di soggiorno: modalità di verifica da parte di Trentino Riscossioni

Parere favorevole alla modifica regolamentare

Parere favorevole del Cal alla proposta di delibera della Giunta provinciale relativa alle modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg – Regolamento di esecuzione dell’articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno.

Attraverso l’approvazione dello schema normativo, si provvede a introdurre nel regolamento l’art. 7 bis “Controlli” che reca i criteri e le modalità per l’effettuazione, da parte di Trentino riscossioni S.p.a., dei controlli previsti. In base a quanto disposto, Trentino riscossioni s.p.a. effettua il controllo della corrispondenza tra la comunicazione presentata dalla struttura ricettiva o dall’alloggio per uso turistico riguardante i pernottamenti rilevanti ai fini dell’imposta provinciale di soggiorno e il relativo versamento.

Trentino riscossioni s.p.a. effettua, inoltre, il monitoraggio delle comunicazioni previste dall’articolo 6, riscontrandone le anomalie. Per anomalie si intendono gli scostamenti in riduzione dei pernottamenti comunicati superiori al 60 per cento rispetto alla media del triennio precedente all’anno di riferimento del controllo. Trentino riscossioni s.p.a. effettua, inoltre, il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese per fruire delle esenzioni dall’imposta. Il controllo è effettuato su un campione minimo, estratto a sorte, pari al 7 per cento delle esenzioni totali rilevate.

Ultima riunione del Cal prima delle elezioni comunali: dal Presidente un ringraziamento ed un appello al voto.

Quella di oggi è stata l’ultima riunione del Cal di un mandato iniziato nel 2020, e che si concluderà con le elezioni in programma per domenica 4 maggio. In questa occasione, il Presidente ha ringraziato l’aula per i cinque anni di impegno. Ha tracciato un breve bilancio dei risultati raggiunti, frutto di un lavoro e allo stesso tempo di un confronto serio con la Regione e la Provincia, sempre improntato al metodo del dialogo fra Autonomie locali ed Autonomia speciale. Ha, quindi, lanciato un appello a tutte le elettrici e gli elettori, invitandoli a recarsi alle urne per esercitare il proprio voto, un diritto ma anche una responsabilità, per fare sì che i comuni possano continuare ad essere un vivo punto di riferimento per le comunità locali.