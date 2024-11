BTS – BANCA TRENTINO ALTO ADIGE * “OBIETTIVO CASA MIA”: «ASSOCIAZIONE GIOVANI, TRE SERATE CON AMPIA PARTECIPAZIONE»

09.04 - giovedì 14 novembre 2024

Dopo le edizioni degli scorsi anni, è tornato il format «Obiettivo Casa mia», l’highlight di questo autunno, con tre appuntamenti: il 22 ottobre a Rovereto, il 30 ottobre a Mezzocorona e venerdì 8 novembre a Cavareno (a cui si riferisce l’immagine).

I tre eventi – dedicati ad informare su tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto e la ristrutturazione della casa – non sono stati organizzati questa volta nel capoluogo con un preciso intento: coinvolgere più giovani possibili dei territori di competenza della “Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, Credito Cooperativo Italiano” e infatti tutte e tre le serate hanno registrato un’ampia partecipazione di pubblico.

«Obiettivo Casa mia», appuntamento informativo-divulgativo aperto alla partecipazione di tutti, con un taglio pratico, semplice e diretto, consente di confrontarsi con professionisti del settore presenti in sala su tutti gli aspetti tecnici, finanziari ed assicurativi che è bene conoscere quando si compie questo importante passo.

I tre relatori hanno offerto un quadro completo sulle opportunità per i giovani (ma non solo) nonché sugli adempimenti in materia di prima casa.

Carlo Girardi (ingegnere libero professionista che opera nel settore dell’edilizia) ha trattato l’ambito tecnico, ovvero classificazione sismica ed energetica, agibilità, stima e valutazione degli immobili, sicurezza cantieri (oneri committente nelle ristrutturazioni), detrazioni fiscali; Luca Eccel (Servizio Crediti di Banca per il Trentino-Alto Adige) e Michele Zatelli e Federica Dalsasso (Bancassicurazione di Banca per il Trentino-Alto Adige) hanno informato sugli aspetti finanziari legati all’acquisto o ristrutturazione della casa, come mutui, prestiti, agevolazioni prima casa, tassi di riferimento e coperture assicurative.

Le attività divulgative dell’Associazione Giovani Bancapts proseguiranno nei mesi a venire con appuntamenti dedicati anche alla gestione finanziaria e agli investimenti previdenziali.