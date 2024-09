BRUNET (NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE) – QUESTION TIME * «MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN USCITA DALLA GALLERIA “PALA ROSSA” DI LAMON (BL)»

14.14 - martedì 10 settembre 2024

Brunet – Messa in sicurezza del tratto in uscita dalla galleria “Pala Rossa” di Lamon (BL). Nella mattinata odierna si sono aperti i lavori del Consiglio provinciale con le consuete question time da parte dei consiglieri provinciali.

La Consigliera Antonella Brunet ha portato un nuovo tema di viabilità in aula, chiedendo alla Giunta di considerare la messa in sicurezza di un tratto di strada che – seppur di ridotte dimensioni – abitanti della Valle di Primiero, della Valle del Vanoi e migliaia di turisti frequentando le zone dolomitiche conoscono bene per la sua tortuosità. Adiacente alla galleria “Pala Rossa” nella strada dello Schenèr (che collega la Provincia di Belluno e le Valli di Primiero e Vanoi) vi è un tratto di strada che, sottolinea la consigliera, desta ancora parecchi pensieri agli automobilisti a causa della sua insicurezza.

La strada dello Schenèr e la galleria Pala Rossa – attualmente in costruzione con i fondi di confine – sono essenziali sia per la mobilità di abitanti trentini e bellunesi, sia perché costituiscono il principale accesso alla zona turistica del Primiero per migliaia di visitatori ogni anno, tanto nella stagione estiva quanto in quella invernale.

Valenza dunque strategica per il nostro territorio dell’arteria dello Schener che è stata riconosciuta anche dalla Giunta che, nel rispondere all’interrogazione (per mezzo dell’Assessore Mario Tonina), ha condiviso la preoccupazione per le criticità esistenti.

La Giunta si farà parte attiva affinché la messa in sicurezza del tratto sia preso in esame come possibile destinazione dei fondi di confine, soluzione che soddisferebbe la consigliera Brunet che auspica che la messa in sicurezza del tratto stradale, ora alquanto pericoloso, dello Schenèr venga effettivamente inserito tra gli interventi finanziati con i fondi di confine e che ciò avvenga nel più breve tempo possibile in quanto, ribadisce la consigliera Brunet, “il tratto di strada è molto stretto e poco sicuro, ma è anche molto corto, comportando quindi un onere non eccessivo per la messa in sicurezza”.

Antonella Brunet

Gruppo consiliare Pat – Noi Trentino per Fugatti Presidente