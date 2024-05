BRUNET (NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE) * CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: «LA GIUNTA PAT INTENDE PROMUOVERE UNA REVISIONE PIÙ ATTUALE?»

08.20 - venerdì 31 maggio 2024

Interrogazione a risposta orale immediata- Classificazione alberghiera. Necessità di una revisione. La lp 7/2002 e il DDP 28-149/2003 disciplinano la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per garantire e promuovere un turismo di qualità sul territorio trentino, rispondente al livello di servizi attesi dai consumatori. Alcuni requisiti risultano anacronistici e necessiterebbero di un aggiornamento, commisurato alla classificazione della struttura, anche considerata la funzione di traino del turismo per l’economia trentina. Esemplificative sono le previsioni di: sala prima colazione separata da ristorante, area bar, area soggiorno/lettura fornita: dei principali quotidiani nazionali e internazionali, disponibilità fax.

Altri elementi identificati come “parametri accessori” o addirittura non citati, oggi risultano imprescindibili: le aree e l’intrattenimento destinati ai bambini, il parcheggio, possibilità di pagamento tramite POS (ormai obbligatorio per legge), locali rimessaggio e officina biciclette considerata l’importanza per il nostro territorio del cicloturismo, wifi, accompagnamento sul territorio, centro benessere. Una revisione è necessaria in ottica di attrattività e competitività, date le ricadute positive per strutture ricettive, commerciali e per la promozione dell’enogastronomia.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se, intenda promuovere una revisione più attuale e di prospettiva dei parametri di classifica degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri.

