BRUNET (CONSIGLIO PAT-NOI TRENTINO) * PRODUZIONE TV “BLACK OUT 2”: «I FORNITORI LOCALI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE NON HANNO RICEVUTO IL PAGAMENTO»

10.51 - sabato 6 settembre 2025

Oggetto: Aggiornamenti in merito al mancato pagamento delle prestazioni d’opera per la serie “Black Out 2”.

“Black Out 2” è la seconda stagione della serie televisiva di Rai 1, una fiction che riprende la storia di un gruppo di persone bloccate in alta quota a causa di una valanga. Grazie alla collaborazione della Trentino Film Commission, la serie è ambientata in scenari mozzafiato del Trentino tra Valle del Vanoi, Primiero e Paneveggio.

Realizzata in coproduzione da Èliseo Entertainment e Rai Fiction, la serie fu un progetto ad alto potenziale in termini di ricadute positive per la provincia, sia per la promozione turistica e d’immagine del Trentino montano, sia per l’indotto economico generato sul territorio. La produzione ha infatti coinvolto numerose realtà private locali che hanno fornito beni e servizi alla casa produttrice, oltre a un supporto rilevante da parte di comuni ed enti pubblici del territorio. Le riprese si sono svolte tra gennaio e marzo 2024 con messa in onda a gennaio 2025.

Ad oggi, tuttavia, i fornitori locali che hanno contribuito alla realizzazione della serie non hanno ancora ricevuto il pagamento dei crediti dovuti dai produttori. Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se si sia a conoscenza della problematica protrattasi per oltre un anno e se si stia procedendo a vagliare tutte le possibilità, anche attraverso Trentino Sviluppo (specificatamente Trentino Film Commission), per assicurare il pagamento di tutte le prestazioni effettuate da operatori privati ed enti per la produzione di “Black Out 2”.

Antonella Brunet

Consiglio Provincia autonoma Trento (“Noi Trentino”)