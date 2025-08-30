BORTOLOTTI (CONSIGLIO COMUNE TRENTO – ONDA/M5S/RC) * MONTEVACCINO: «DEROGA PER IL MANEGGIO, ENNESIMO SFREGIO AL PAESAGGIO»

22.21 - sabato 30 agosto 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Deroga a Montevaccino, ennesimo sfregio. Durante la seduta del giorno 28.08.25 la Commissione Urbanistica del Consiglio comunale di Trento ha eseguito un sopralluogo presso la p.f. 198/3 di Montevaccino per valutare la richiesta di autorizzazione in deroga per la realizzazione di un maneggio.

La richiesta prevede la realizzazione di importanti manufatti in zona agricola di particolare pregio, come dichiarato anche nella relazione tecnica della sottocommissione della provincia che dell’area dice: “Il contesto è particolarmente significativo sotto il profilo paesaggistico ambientale per la sua sostanziale integrità morfologica e figurativa.”

In questa tipologia di aree le leggi vigenti non permettono in nessun modo la realizzazione di maneggi, nemmeno tramite deroga. Le deroghe sono possibili solo per le aziende agricole, e sotto questa forma infatti viene richiesta la deroga, indicando il maneggio come una attività in collaborazione con un gruppo sportivo. Si rileva quindi una certa confusione: la deroga è richiesta come attività agricola, però già si esplicita che lì verrà fatta anche un’attività per la quale comunque non è prevista la deroga.

Oltre a questo “dettaglio”, bisogna però precisare che la deroga è appunto uno strumento eccezionale, e va utilizzato esclusivamente nel caso in cui l’interesse pubblico dell’iniziativa sia maggiore rispetto a quello generale perseguito dal PRG. Le deroghe inoltre dovrebbero essere concesse con un criterio di proporzionalità.

Ora, tutto questo appare alquanto discutibile nel caso specifico: basti pensare che, per uso agricolo (non per un maneggio) servirebbero 6 ettari di terreno contro i circa 10.000 metri quadrati di cui è costituita la proprietà. Inoltre la richiesta è quella di poter edificare coperture per circa 2500 m quadrati, ovvero un quarto della proprietà stessa, mentre, a detta dei tecnici proponenti stessi, la superficie coperta legittima dovrebbe essere 20 volte inferiore (128 metri quadrati circa). Verrebbe quindi coperto un quarto del terreno agricolo di pregio, terreno inserito in un’area ad oggi ancora preservata. Che l’amministrazione sia intenzionata a concedere questo beneficio è chiaro, anche vedendo come siano stati già concessi permessi provvisori per “opere precarie” che di precario hanno solo il fatto di essere in attesa di essere regolarizzate.

Dalle cifre indicate, risulta evidente che non ci sia alcun criterio di proporzionalità.

Rilasciare deroghe di questa entità equivale a stracciare ogni norma urbanistica esistente e, ancora una volta, si evidenzia l’enorme disparità di trattamento, quando al cittadino comune vengono invece negate le stesse possibilità, magari nel caso di minimi interventi in contrasto col PRG. Se la legge esiste deve essere uguale per tutti.

Ancora una volta pur di assecondare l’interesse, pur comprensibile, di qualcuno, si crea un ginepraio di cavilli: si dichiara che la deroga è per azienda agricola, si ignorano le proporzioni, si interpreta la tutela del paesaggio come una questione tecnica, per superare la quale l’importante è trovare una qualche giustificazione giuridica. La sostanza però è un’altra, ovvero il fatto che ancora una volta un’amministrazione che si dice attenta all’ambiente propone al consiglio l’ennesimo consumo di suolo e che i principi che continua a proclamare sono sacrificabili ogni volta che si affaccia qualche interesse economico.

*

Giulia Bortolotti Consigliera Comunale per Onda, M5S e RC