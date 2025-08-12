BORTOLOTTI (CONSIGLIO COMUNE TRENTO) * CENTO GIORNI SINDACO TRENTO: «SE LE OPERE NON VANNO AVANTI, MEGLIO PUNTARE SULLA “CITTÀ SOCIALE»

18.58 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Commento al comunicato stampa del sindaco. Non stupisce l’ennesima auto-celebrazione da parte dell’amministrazione comunale di Trento, in particolare del sindaco Ianeselli: una passata di smalto di fronte alle pagine di giornale che svelano come il cavallo di battaglia di questa amministrazione, ovvero il bypass ferroviario, sia impelagato, con tempi di esecuzione raddoppiati e costi lievitati, mentre ancora rimangono sul tavolo questioni fondamentali. Non è dato sapere nulla di concreto circa il destino delle aree Sloi e Carbochimica, mentre il decantato interramento della ferrovia per ora resta soltanto una vaga idea.

Un’operazione di make up insomma, a cui l’amministrazione ci ha ormai abituati. Se le opere non vanno avanti, meglio puntare sulla “città sociale”, qualsiasi cosa questo voglia dire, dal momento che è il sindaco stesso ad ammettere che dal punto di vista delle relazioni sociali la città sta soffrendo: dalla difficoltà abitativa (che non si risolve certo facendo crescere la città in altezza…), al tema della sicurezza, della gestione dei migranti, a quello della crisi economica che ormai coinvolge tutti, dai piccoli commercianti ai lavoratori dipendenti.

Auguriamo alla città e a tutti noi un deciso cambio di passo e di stile, che richiede necessariamente un bagno di realtà: se non si coglie cosa vive davvero la città, le soluzioni proposte non potranno che risultare inadeguate.

*

Giulia Bortolotti

Consigliera comunale per Onda, M5S, Rifondazione comunista.