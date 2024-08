BONFANTI – CIANCI – ERLICHER – POLIANDRI * AREE SIN – TRENTO NORD: «L’ORDINANZA DELLA DIRIGENTE RICCHI NON OTTEMPERA ALL’INDICAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO»

18.32 - venerdì 30 agosto 2024

Dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato (3 giugno 2024, n. 049629) che impone al Comune di Trento una ordinanza che individui il soggetto obbligato a misure di prevenzione per la sola area Sequenza, in molti abbiamo sperato che fosse possibile un ruolo diverso della Amministrazione cittadina in ordine alla bonifica delle aree del SIN di Trento nord.

L’Ordinanza emessa il 28.8.2024 dalla Dirigente del servizio rigenerazione urbana del Comune capoluogo, Paola Ricchi, non si muove in questa direzione ed anzi è parte di quelle omissioni che ormai da diversi decenni non consentono di realizzare alcuna bonifica integrale su quelle aree e tengono vivi, invece, interessi pesantemente speculativi ed ambientalmente devastanti.

L’ordinanza emessa non ottempera alla indicazione del Consiglio di Stato, poiché:

1. elenca gli inquinamenti delle aree ex Sloi e Sequenza ma poi individua solo i proprietari dell’ area ex SLOI come obbligati alle misure di prevenzione dando per scontato che gli inquinamenti dell’ area Sequenza dipendono solo dagli inquinamenti dell’ area ex SLOI, cosa non dimostrata e non dimostrabile senza caratterizzazione ed analisi di rischio

2. nell’ individuare i proprietari della ex area SLOI non omette Rete Ferroviaria Italiana ( proprietaria dell’ area dove ha sede la Fossa degli Armanelli, il luogo dove la SLOI sversava i resti delle sue produzioni) e di conseguenza non le notifica l’Ordinanza.

3. 40 anni di prelievi sul terreno ora di proprietà del finanziere Podini mostrano come il SIN di Trento Nord si sia allargato ed oggi comprenda anche l’area dove la società Sequenza Spa intende realizzare un pesante intervento edilizio (100 mila metri cubi di costruzioni, fra cui tre torri rispettivamente di 78, 64 e 60 metri).

L’Ordinanza insomma non intralcia l’intento di RFI di far transitare su quelle aree la circonvallazione ferroviaria di Trento nè quello di portare a compimento sulle aree inquinate di Trento Nord una operazione immobiliare che favorisce la rendita e la speculazione.

Anche se non formalmente tenuto, il Comune avrebbe potuto responsabilmente dare un indirizzo sul contenuto delle misure di prevenzione sull’ era Sequenza, richiamando se non altro la necessità di una barriera idraulica fra area ex Sloi ed area Sequenza e ritornando poi su questa opzione quando il proprietario dell’ area Sequenza avesse predisposto un piano delle misure di prevenzione da eseguire.

Quando, a luglio, ci siano incontrati con APPA per chiedere presentasse osservazioni sul Piano di Utilizzo delle Terre e delle rocce da scavo relativo alla circonvallazione ferroviaria, i suoi dirigenti avevano dato per scontato che di ben altro tenore avrebbe dovuto essere l’ ordinanza del Comune di Trento. In particolare sembrava a tutti evidente che l’ordinanza avrebbe dovuto imporre la realizzazione di una barriera idraulica a nord dell’ area Sequenza.

Così come ci sarebbe stato da augurarsi che il Comune, alla luce dei risultati delle analisi dei sei piezometri che hanno indagato lo stato della falda presso l’ex scalo Filzi imponesse a RFI, proprietaria dell’ ex scalo ferroviario, la sostituzione della minuscola barriera idraulica posta a sud della ex Carbochimica con una barriera idraulica più adeguata o quantomeno un suo significativo potenziamento.

Evidentemente ci eravamo illusi che questa amministrazione comunale avesse la forza per fare una scelta diversa.

Nella Assemblea dei Comitati, venerdi 6 settembre 2024 presso la sala della Circoscrizione in via Verruca a Piedicastello, definiremo le azioni di lotta e le iniziative per respingere questo ennesimo arretramento e decideremo le modalità di un presidio presso il Comune dove chiederemo ai consiglieri ed alle forze politiche cittadine come si stanno muovendo per liberare la città dalla bomba ecologica costituita dal SIN di Trento Nord.

Elio Bonfanti, Marco Cianci, Lorenza Erlicher, Gianfranco Poliandri