“BLUETENSOR“ * “EASYCHATTY“: « IL NUOVO BOT TELEGRAM CHE INTEGRA LE POTENZIALITÀ DI CHATGPT E RISPONDE AI COMANDI VOCALI, DISPONIBILE SOLO PER UTENTI MAGGIORENNI »

13.27 - martedì 11 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

EasyChatty, il nuovo BOT Telegram che integra le potenzialità di ChatGPT e risponde ai comandi vocali, è finalmente disponibile per tutti gli utenti di Telegram. EasyChatty è il nuovo BOT Telegram che semplifica le conversazioni con ChatGPT, l’assistente virtuale di OpenAI che aiuta gli utenti con una vasta gamma di funzioni, dalle semplici domande alle richieste di supporto tecnico. Grazie a EasyChatty, gli utenti possono chattare direttamente con ChatGPT in modo semplice, diretto e accessibile, sia su mobile che su desktop.

Il BOT è stato sviluppato dal team di esperti in Intelligenza Artificiale di BlueTensor e si basa sulla tecnologia di ChatGPT, che consente di migliorare notevolmente l’esperienza di chat con risposte sempre più precise e personalizzate. Ma la novità più interessante è la possibilità di interagire con EasyChatty attraverso i comandi vocali, grazie all’integrazione con la tecnologia di riconoscimento vocale nativa in Telegram. Basta attivare il microfono del dispositivo e chiedere quello che si vuole, il BOT risponderà in tempo reale. Per utilizzare EasyChatty, basta cercare il BOT tramite la funzione di ricerca di Telegram e avviare la chat. Una volta attivato, sarà possibile accedere a tutte le funzionalità e iniziare a chattare in modo intelligente e intuitivo.

EasyChatty è stato progettato per semplificare la vita degli utenti, ma anche per garantire la sicurezza e la privacy degli stessi. Siamo convinti che l’uso dell’IA debba essere regolamentato, ma non possiamo impedirne lo sviluppo e la sua diffusione. Dobbiamo trovare un modo per gestire il futuro cogliendo le opportunità.

Questo BOT può essere uno strumento utile per molte persone. Inoltre, ChatGPT è accessibile ovunque, quindi gli utenti possono accedervi da qualsiasi dispositivo, su qualsiasi piattaforma utilizzando per esempio accessi VPN. In definitiva, bloccare l’accesso a ChatGPT priva gli utenti di un servizio utile e accessibile.

EasyChatty utilizza le stesse API di ChatGPT, ma non registra alcun tipo di dato degli utenti durante l’utilizzo gratuito. L’utilizzo di EasyChatty è riservato solo agli utenti con più di 18 anni.

BlueTensor, azienda trentina che sviluppa soluzioni custom AI-based per l’impresa e l’industria, supportandole nell’automazione dei processi e l’ottimizzazione dei costi di gestione aziendale, ha creato EasyChatty per mettere a portata di mano tutta la potenza di ChatGPT, letteralmente in tasca; per uso personale, per l’intrattenimento, e anche per uso professionale.

Il BOT è già disponibile e può essere utilizzato da tutti gli utenti Telegram in prova gratuita fino al 20 aprile 2023.