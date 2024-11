BITM – TRENTO * GIORNATE TURISMO MONTANO: «ESPERIENZE SENSORIALI A PALAZZO ROCCABRUNA E DAL LAGO DI GARDA ALLE DOLOMITI»

16.20 - mercoledì 6 novembre 2024

La XXV edizione di BITM – Le Giornate del Turismo Montano propone un viaggio inedito attraverso gli spazi storici e segreti di Palazzo Roccabruna, Casa dei Prodotti Trentini e sede dell’Enoteca Provinciale del Trentino, per esplorare ed assaporare al meglio le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Un percorso verticale, coinvolgente ed emozionante, in cui il gusto e la cultura di prodotto e territorio sono protagonisti. Trentodoc, Pane Alpino, Trentino di Malga, Miele di Alta Montagna Alpina, Mela del Trentino e dulcis in fundo Vino Santo Trentino sono le specialità enogastronomiche di montagna raccontate e valorizzate, anche attraverso l’appassionata testimonianza dei produttori, sempre più spesso messi a dura prova dai repentini e incessanti cambiamenti climatici.

Le musiche in sottofondo sono accompagnate da una voce narrante per un’immersione totale dove il piacere enogastronomico si mescola alla bellezza, all’arte, alla cultura e alla storia offrendo un’imperdibile esperienza multidimensionale in grado di stimolare tutti i sensi.

Narrazione, identità e autenticità si fondono così in un percorso dove il cibo non è solo soddisfazione per il palato, ma anche per il cuore, il corpo e la mente evocando ricordi e suscitando intense sensazioni che accendono il piacere del gusto imprimendo un ricordo identitario indelebile.

Info iscrizioni: LINK www.bitm.it

TESTIMONIAL

Martedì 12 novembre 2024

Alessandra Stelzer – Maso Martis – Trento

Carlo La Mantia – Panificio Moderno – Isera (TN)

Erika Maestrelli- Malga Clesera – Monte Peller e Azienda agricola Fratta Cucola – Cles- TN

Greta Dallapiccola – Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe – Bedollo – TN

Margherita Dalpiaz – APOT – Melinda e La Trentina

Giulia Pedrini- Azienda Agricola Pravis – Madruzzo /Lasino – TN

Mercoledì 13 novembre 2024

Lisa Endrici – Cantina Endrizzi – San Michele all’Adige – TN

Carlo La Mantia – Panificio Moderno – Isera (TN)

Marilisa Beltrami – Malga Montagnoli – Madonna di Campiglio – TN

Aurora Brunel- Ciasa dò Parè – Soraga – Tn

Margherita Dalpiaz – APOT – Melinda e La Trentina

Gianpaolo Poli – Azienda Agricola Giovanni Poli – Santa Massenza –

BITM

Le Giornate del Turismo Montano è una manifestazione interamente dedicata al tema del Turismo Montano, promossa da Confesercenti del Trentino dal 2000 e diventata punto di riferimento per enti, associazioni e privati che guardano con interesse allo sviluppo di questo importante segmento economico. Nata come momento di incontro e di scambio tra operatori turisti e tour operator provenienti da tutto il mondo, la manifestazione è diventata un vero e proprio Festival-Laboratorio, con lo slogan “Le Giornate del Turismo Montano”.

Sul palco della BITM, ogni autunno, sono invitati a confrontarsi amministratori, albergatori, operatori turistici, professionisti della filiera, studiosi ed esperti per capire come cambia il Turismo di Montagna, e quale deve essere il compito di ciascun operatore nella promozione e nel governo di questi cambiamenti. I contenuti di tutte le edizioni sono fruibili sul sito www.bitm.it.