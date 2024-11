BITM * SPETTACOLO “NOMADIC“: «CON TELMO PIEVANI E GIANNI MAROCCOLO, A TRENTO – AUDITORIUM S. CHIARA (15/11 – 20.30)»

16.51 - mercoledì 13 novembre 2024

NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTRE. NOMADIC CANTO PER LA BIODIVERSITA’ uno spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo. “Viaggiano i viandanti viaggiano i perdenti più adatti ai mutamenti Viaggia la polvere viaggia il vento viaggia l’acqua sorgente. Viaggiano i viandanti viaggiano i perdenti più adatti ai mutamenti viaggia Sua Santità”. In viaggio – C.S.I.

TELMO PIEVANI testi e voce narrante GIANNI MAROCCOLO direzione musicale basso, electronics MARCO

CAZZATO/ MICHELE BERNARDI regia e immagini

ANGELA BARALDI voce

ANDREA CHIMENTI voce e chitarra ANTONIO AIAZZI tastiere , fisarmonica e piano

BEPPE BROTTO esraj, sitar SIMONE FILIPPI voce, percussioni, electronics MARIANO DE TASSIS lighting

designer VLADIMIR JADOGIC sound engineer

Migrano da sempre gli animali, inseguendo l’alternarsi delle stagioni, in cerca di risorse e futuro. Migrano per adattarsi all’ambiente che cambia. Migrano da sempre le specie umane, da due milioni di anni, partendo e ripartendo ogni volta dalla casa africana. Migrano da sempre i nostri antenati Homo sapiens, prima in Africa e poi fuori, disperdendosi su tutte le terre emerse, chiamando “casa” i luoghi più estremi.

Le loro rotte migratorie, a partire da un piccolo gruppo di pionieri del Corno d’Africa, hanno creato il magnifico mosaico delle culture umane sulla Terra: prima in Medioriente, poi in Caucaso, quindi nelle steppe sconfinate dell’Asia centrale, verso l’estremo Oriente e l’Indonesia, poi piegando ad Occidente in Europa e ancora salendo verso il vasto Nord, quindi attraversando il mare ed entrando in Australia, calcando i ghiacci della Beringia, continente ora sommerso, e irrompendo verso il sud delle Americhe. Tutti i popoli della Terra hanno una radice comune. Per questo le razze non esistono, stanno solo dentro le nostre teste, giacché siamo tutti discendenti da una stessa tribù africana migrante.

Migrare destabilizza chi giunge e chi accoglie, rimescola e rafforza la genetica, ci fa esplorare nuovi habitat, genera incessante diversità attraverso l’isolamento, la ramificazione, il meticciato. Siamo sempre umani alla deriva, nomadi in avanscoperta.

L’Italia deve la sua ricchezza, biologica e culturale, proprio a questo: alle migrazioni, di umani e altri animali, su un territorio irregolari di monti vallate coste, ponte di passaggio schiantato in mezzo al Mediterraneo. I migranti di oggi, umani e non umani, seguono gli stessi tracciati, aggirano gli stessi ostacoli geografici, inseguono piste di fiumi e di mari, oggi come allora, come tutte le creature su questo pianeta imprevedibile.

Adesso però cozzano contro ragnatele artificiali e pretestuose di confini politici, di egoismi regionali, di schiavitù e di spietati sfruttatori.

Causa profonda delle migrazioni è da sempre il clima che cambia, allora come ora, solo che adesso cambia per mano nostra, di noi che stiamo dalla parte giusta del Mediterraneo e alziamo muri. Il clima che cambia alimenta la desertificazione, carestie, conflitti per le risorse, guerre. Le fasce di vegetazione si spostano, in molte regioni del mondo non si potrà più vivere. Ci attende un secolo nomade.

Di tutto ciò nulla si dirà esplicitamente nello spettacolo, non sarà una lezione, non faremo la morale. Migrare è la nostra natura, e la natura non è né buona né cattiva. Lo lasceremo dire alle storie, alle suggestioni visive, alla musica, alla poesia, a parole scarne. Ci basterà uscire dalla sala con qualche dubbio in più, con nuove domande, molte emozioni e un sentimento panico: siamo parte di una trama di connessioni in cui il migrare è fonte di vita e di diversità, anelito di sopravvivenza.

Musiche di: C.S.I., Philiph Glass, Litfiba, Claudio Rocchi, Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Daniela Pes.

Come ospiti speciali, previa verifica della disponibilità, si potranno valutare SONIA BERGAMASCO e/o CRISTIANO GODANO.

