BISESTI (LEGA TRENTINO FUGATTI PRESIDENTE) * REPLICA A CIRCOLO PD RAVINA E ROMAGNANO: «VIABILITÀ TRENTO SUD, LAVORI NECESSARI PER GARANTIRE INFRASTRUTTURE ADEGUATE»

19.11 - martedì 10 settembre 2024

BISESTI: “CIRCOLO DEL PD DI RAVINA-ROMAGNANO, DICHIARAZIONI INOPPORTUNE E RIDICOLE”.

A seguito del recente comunicato stampa del circolo del PD di Ravina Romagnano riguardante le modifiche alla viabilità dovute all’abbattimento del cavalcavia di Ravina, il consigliere e capogruppo della Lega Mirko Bisesti ha dichiarato quanto segue:

“È davvero sorprendente quanto inopportuno che il Circolo del PD di Ravina Romagnano utilizzi certi toni nel proprio comunicato stampa, insinuando che i lavori per il cavalcavia e il ponte siano stati condotti quasi come una manovra politica contro l’amministrazione comunale e, in particolare, contro il sindaco Ianeselli. Accusare il Presidente della Provincia di aver programmato i lavori con l’intento di creare disagio è ridicolo.

Questi interventi infrastrutturali non sono una questione di bassa politica, ma riguardano la sicurezza e il miglioramento della viabilità per tutti i cittadini. Quando si realizzano opere di tale portata, è inevitabile che si verifichino dei disagi temporanei, ma è fondamentale ricordare che la priorità è sempre la sicurezza delle persone e il miglioramento della circolazione, non certo lo scontro politico. E lo abbiamo detto mettendoci la faccia e non nascondendo mai che ci sarebbero stati dei disagi.

Anziché speculare su presunte “manovre elettorali”, sarebbe più costruttivo riconoscere che questi lavori, attesi da decenni, sono necessari per garantire infrastrutture adeguate e sicure per tutti i cittadini, indipendentemente da chi governa il Comune o la Provincia. Preferiamo questi lavori, che sicuramente creano disagi, all’ennesima e fondamentale ciclabile in centro”.

Cons.re provinciale Mirko Bisesti

Lega Trentino per Fugatti Presidente