BISESTI (LEGA) * REPLICA A MANICA (PD): «AREA S. VINCENZO, È UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER IL FUTURO»

16.58 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BISESTI: “AREA DI SAN VINCENZO, INVESTIMENTO STRATEGICO PER IL FUTURO”

Il Capogruppo della Lega Mirko Bisesti desidera esprimere le sue considerazioni in merito all’attuale dibattito riguardante l’area di San Vincenzo.

La recente discussione sull’investimento di 45 milioni di euro per l’area San Vincenzo necessita di alcune precisazioni fondamentali per chiarire l’importanza strategica e il valore di questa scelta per la comunità trentina.

Un progetto per tutti, non solo uno stadio.

Contrariamente a quanto insinuato, il progetto non riguarda esclusivamente uno stadio, ma la creazione di un centro sportivo multifunzionale. Si tratta di un’iniziativa pensata per promuovere lo sport in tutte le sue forme, valorizzare l’intera area e restituire ai cittadini uno spazio inutilizzato per troppo tempo. Inoltre, l’area sarà concepita anche per ospitare eventi culturali e aggregativi di ampia portata, portando benefici economici, sociali e ricreativi.

La responsabilità storica: un’area abbandonata per decenni.

L’area San Vincenzo rappresenta una ferita aperta nella pianificazione territoriale trentina. Acquistata decenni fa per circa 30 milioni di euro dell’epoca durante l’amministrazione di centrosinistra, è rimasta per anni inutilizzata e abbandonata. Solo grazie agli eventi organizzati recentemente – partendo dal concerto di Vasco Rossi di due anni fa – si è iniziato a restituirle un ruolo nella vita della comunità. Il nostro investimento mira a porre fine a questa storia di sprechi, trasformandola in una risorsa per l’intera provincia.

Un intervento per superare le lentezze del passato.

L’investimento diretto della Provincia nasce anche dalla necessità di superare le lungaggini che troppo spesso frenano i progetti nel nostro Paese.

Abbiamo deciso di agire per evitare che questa riqualificazione strategica rimanesse bloccata per altri decenni, come purtroppo accade in altre situazioni che dovrebbero aver insegnato che queste attese spesso si traducono in immobilismo. La nostra scelta è stata quella di intervenire direttamente, con determinazione, per dare una risposta concreta e tangibile al territorio, evitando ulteriori rinvii.

Un paragone utile è quello con il progetto della funivia Trento-Monte Bondone, rimasto sulla carta per decenni. Anche in quel caso, la Provincia ha scelto di assumersi la responsabilità di portare avanti un’opera fondamentale, che oggi è finalmente in fase di realizzazione.

Un futuro per l’area San Vincenzo.

Con questo intervento, l’area San Vincenzo diventerà non solo un centro sportivo, ma un punto di riferimento per eventi e manifestazioni che coinvolgeranno tutta la comunità trentina. È un passo deciso verso una visione più moderna e inclusiva della gestione del territorio, dove lo sport, la cultura e la socialità possano convivere e generare valore.

Siamo convinti che questo progetto rappresenti un investimento nel futuro, capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di valorizzare un’area rimasta troppo a lungo ai margini. La Provincia non costruisce semplicemente strutture, ma restituisce opportunità e spazi alla comunità trentina.

*

Mirko Bisesti – Capogruppo e consigliere provinciale Trento

Lega Trentino per Fugatti Presidente