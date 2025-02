BISESTI (CONSIGLIO PAT – LEGA) * VIOLENZA: «L’INSICUREZZA DILAGA A TRENTO, SERVONO RISPOSTE NON SCUSE»

11.34 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto avvenuto in pieno centro, dove un episodio di violenza ha portato alla distruzione di una bancarella e al terrore di chi, con sacrificio e dedizione, lavora ogni giorno per offrire un servizio alla comunità. È inaccettabile che simili episodi si verifichino a qualsiasi ora del giorno, minacciando la sicurezza dei cittadini, danneggiando l’economia locale e mettendo a rischio chi lavora.

Ci chiediamo ora quale sarà la posizione del Sindaco: continuerà ad addossare la colpa alla Provincia o prenderà finalmente atto della gravità della situazione in città? La sicurezza non può essere affrontata con iniziative simboliche solo in alcuni casi, a seconda della risonanza politica o mediatica. Deve essere garantita sempre, per tutti i cittadini e lavoratori, a qualsiasi ora del giorno.

Chiediamo quindi un intervento concreto e immediato: servono risposte chiare, misure efficaci e un impegno reale per la tutela della sicurezza. Non solo parole. La sicurezza è un diritto di tutti.”

Capogruppo e consigliere provinciale Mirko Bisesti

Gruppo consiliare Lega Trentino per Fugatti President