“BIODISTRETTO VALLE DEI LAGHI“ * “CONFLUENZE FESTIVAL“: « TURISMO SOSTENIBILE E DINTORNI, CON GLI SCRITTORI DAVID LE BRETON E FEDERICO PACE (1-6/8) »

Dall’1 al 6 agosto in Valle dei Laghi torna il Confluenze Festival, organizzato dal Biodistretto della Valle dei Laghi e giunto quest’anno alla terza edizione. Il programma prevede una lunga serie di eventi e attività legati al turismo sostenibile, accessibile, responsabile e consapevole, con l’obiettivo di promuovere il territorio della Valle dei Laghi, facendone scoprire le bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche. Ci saranno trekking, degustazioni, incontri con scrittori e camminatori, spettacoli musicali e teatrali, attività per bambini e laboratori. Tra i numerosi ospiti previsti al Confluenze Festival, ci saranno anche i due scrittori David Le Breton e Federico Pace.

David Le Breton, sociologo e antropologo francese, docente all’Università di Strasburgo, è da sempre un attento e curioso indagatore della società. In molti lavori si è focalizzato sull’importanza del camminare come riprendere coscienza del proprio corpo, per avere i piedi per terra sia in senso fisico sia morale, per sentirsi al centro della propria esistenza in relazione con la natura e l’ambiente. Spesso il camminare può diventare anche una forma di guarigione di fronte ad alcune difficoltà che la vita può porre e imporre. Molto spesso si cammina fuori per poter compiere parallelamente un percorso dentro di sé, tra limiti e potenzialità, silenzio e sensorialità, memoria e desideri, cercando un ritmo che metta in sintonia mente, corpo e anima. L’autore francese incontrerà il pubblico domenica 6 agosto alle 17.00 al Castello di Drena dopo un trekking condiviso che ha come obiettivo quello di entrare in sintonia con l’altro, elogiando un ritmo lento e un approccio di scoperta.

Federico Pace, giornalista e scrittore che da vent’anni lavora per il Gruppo Espresso, nei suoi testi parla spesso di viaggi, focalizzandosi su quelli che consentono lentezza, ricerca, incontro, scambio, arricchimento. Ogni viaggio porta con sé un qualcosa di nuovo, di diverso: una conoscenza, un sapore, un istante, uno sguardo. Tutto questo consente di avvicinarsi ad una parte di sé sconosciuta, in una dimensione insolita, avviando un processo di cambiamento, più o meno cosciente. Ogni viaggio compiuto parla di luoghi da attraversare e cambiamenti da sperimentare, da accogliere, da scoprire. Nella tarda mattinata di sabato 5 agosto, sulle sponde del Lago di Cavedine, Pace dialogherà con il pubblico sul tema del viaggio come opportunità di metamorfosi.

L’idea dell’organizzazione del festival è quella di far ritrovare ai partecipanti un ritmo lento e naturale, che consenta di rallentare dalla frenesia della quotidianità, cogliere i piccoli dettagli e scoprire nuovi angoli del territorio e di sé stessi.

I DUE INCONTRI SONO GRATUITI

Il programma completo è presente sul sito www.biodistrettovallelaghi.it/confluenze

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo a festivalconfluenze@gmail.com o chiamando il 349 336 5446.

Qui il link alle foto del festival 2022: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ej6G1pCNWg117GcjuHPqlMG6HAzzVg6l