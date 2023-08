BIO DISTRETTO VALLE LAGHI (TN) * CHIUSURA “CONFLUENZE FESTIVAL“: « ESPERIENZE DI VITA CON FEDERICO PACE – FRANCESCO CIAGHI – PIETRO SCIDURLO»

15.49 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È giunta al termine anche la terza edizione Confluenze Festival promosso dal biodistretto della valle dei laghi che, dopo i primi tre giorni di trekking, incontri e degustazioni ha riempito la valle con altre proposte ed attività, nonostante qualche annullamento dovuto al maltempo. Le attività per i bambini a Maso Canova hanno portato i più piccoli alla scoperta di erbe e cereali grazie a interessanti laboratorio outdoor. Sabato pomeriggio c’è stata anche l’esperienza in kayak, a pelo d’acqua sul Lago di Cavedine scoprendo il territorio da una prospettiva insolita. Venerdì sera la Ziganoff band, tra gli alambicchi dell’azienda Francesco Poli di Santa Massenza, ha incantato il folto pubblico tra klezzmer, jazz manouche e altre sonorità dell’est Europa. Sabato sera gli organizzatori hanno aggiunto addirittura una replica dello spettacolo “Intrigo al castello” che grazie alla comicità della compagnia Lupus Infabula ha guidato gli spettatori tra gli angoli più reconditi di Castel Toblino e tra le innumerevoli leggende e storie che hanno popolato mura e stanze abitate da dame e cavalieri, principi e cortigiani.

Il valore aggiunto di questo festival è stata la serie di incontri con gli ospiti speciali che hanno condiviso le loro intense esperienze di viaggio e di vita con un pubblico interattivo che ha interagito con interesse e curiosità. Sabato mattina l’intervento di Federico Pace, intervallato da alcuni canti dell’Ensemble Fun Music, ha sottolineato come il viaggio sia un rito iniziatico, che consente a nuove parti di noi di scoprirsi e svilupparsi e permette di cogliere lo straordinario della vita. L’avventura epica di Francesco Ciaghi ha trovato spazio nel pomeriggio. Il giovane Trentino é partito dal Sudafrica con la sua bicicletta ed è giunto nella sua amata Val di Gresta dopo oltre sette mesi di pedalate lungo il Continente Nero e l’Europa.

Domenica mattina, sulle sponde del lago di Terlago, Pietro Scidurlo ha narrato la sua esperienza in handbike lungo il cammino di Santiago. Dopo il cammino ha fondato l’associazione Freewheels che su tutto il territorio lavora per costruire esperienze che possano essere per tutti e per abbattere le barriere più ostiche, quelle che derivano da pregiudizi e mancanza di conoscenza. Con il suo libro “Per chi vuole non c’è destino” ha voluto condividere la sua storia per fare in modo che altri possano trarne spunto e seguire i propri sogni e progetti. Il festival si è concluso poi nella splendida cornice del Castello di Drena dopo un trekking nei dintorni insieme a David Le Breton, sociologo e antropologo francese da sempre attento ricercatore della società.

Nei suoi scritti ha spesso toccato il tema del camminare come possibilità di riprendere coscienza del proprio corpo, per avere i piedi per terra in senso fisico e metaforico e per sentirsi parte della natura e del mondo. Una settimana di eventi che hanno toccato diverse zone della Valle dei Laghi consentendo di valorizzarla al meglio, con le sue numerose proposte di attività per tutti i gusti. L’appuntamento è dunque al prossimo anno per scoprire altre declinazioni e sfumature del turismo lento, sostenibile e responsabile.