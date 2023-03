BINELLI (LEGA) * DANNEGGIAMENTO MANIFESTO FUGATTI: « I VIGLIACCHI DANNO ANCORA PIÙ FORZA, IL PRESIDENTE LAVORA PER IL BENE DEL TRENTINO »

16.21 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Lega, Binelli: “Imbrattato manifesto Fugatti. I vigliacchi danno ancora più forza”. Non è la prima volta che qualche vigliacco prova a offendere, insultare o minacciare Maurizio Fugatti con murales maleducati o imbrattando i nostri manifesti. I soliti vigliacchi pensano di intimidire e di minacciare con toni e slogan che non hanno alcuna cittadinanza in una comunità democratica. Condanniamo questo avvenimento e ci aspettiamo che lo facciano tutti i rappresentanti politici locali, un conto è la polemica politica e un altro conto sono gli insulti e i vandalismi.

La politica e la democrazia si basano sulla dialettica, non sulla violenza. Non abbiamo paura di questi atti intimidatori e andiamo avanti, se pensano di fermare la Lega con certi gesti ignobili, si sbagliano di grosso Il Presidente sta lavorando bene per il bene del Trentino e a ottobre sarà riconfermato a guida della nostra Provincia dalla stragrande maggioranza dei suoi cittadini”. Lo dichiara in una nota il commissario della Lega Trentino Diego Binelli.