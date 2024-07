BIADA (FDI) * LAVORI PUBBLICI: «APPROVATO MIO EMENDAMENTO CHE AUMENTA L’IMPORTO DI ANTICIPAZIONE SUI CONTRATTI D’APPALTO»

11.22 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lavori pubblici, Biada FdI: “Approvato un mio emendamento che aumenta l’importo di anticipazione sui contratti d’appalto”.

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici a livello nazionale, la Provincia di Trento è intervenuta sulla normativa provinciale al fine di adattare le disposizioni dettate a livello nazionale al nostro contesto territoriale.

Nel momento storico in cui stiamo vivendo, caratterizzato dall’aumento dei costi che le imprese devono sostenere per garantirsi l’approvvigionamento delle materie prime e del denaro necessario per far fronte alle spese quotidiane, la scelta della Provincia autonoma di Trento di individuare nella percentuale del 5% sul totale del contratto d’appalto il valore dell’importo di anticipazione, rappresentava una grave lacuna per le imprese che si trovano ad operare all’interno del contesto trentino. Va infatti considerato che l’importo di anticipazione sul contratto di appalto rappresenta uno strumento strategico che consente alle imprese di poter disporre delle risorse indispensabili per iniziare i lavori e contestualmente rispettare i tempi e gli impegni assunti con le amministrazioni aggiudicatrici.

Per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle ditte ho depositato un emendamento, approvato in aula durante i lavori di Assestamento del Bilancio provinciale, che prevede l’aumento della percentuale dell’anticipazione dal 5 al 20% fino ad un importo di anticipazione massimo di 2 milioni di euro per contratti fino ai 40 milioni di euro.

Una modifica importante, una risposta concreta alle aspettative delle categorie economiche, che nei mesi scorsi avevano chiesto a gran voce alla Provincia di intervenire, con l’ambizioso obiettivo di garantire anche alle piccole e medie imprese trentine di poter accedere al mondo degli appalti.

Nell’incerta situazione in cui le nostre aziende si trovano ad operare, l’approvazione di questa norma rappresenta un segnale forte e condiviso da parte della Provincia e degli Enti locali verso le realtà imprenditoriali, protagoniste insieme all’amministrazione provinciale dello sviluppo e del progresso dell’economia trentina

*

Il Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Cons. Daniele Biada