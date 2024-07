BIADA E DALDOSS (FDI) * GRANDI CARNIVORI E CINGHIALI: «SOSTEGNO CONCRETO AD AGRICOLTORI E ALLEVATORI TRENTINI, RICORDIAMO NOSTRO ODG SU CONTENIMENTO ORSI»

16.26 - giovedì 11 luglio 2024

Grandi Carnivori e cinghiali, Biada e Daldoss (FdI): “Sostegno concreto agli agricoltori e allevatori trentini. Ricordiamo il nostro ordine del giorno che chiede il contenimento degli orsi mediante un piano annuale di abbattimento selettivo”

Questa mattina abbiamo partecipato con piacere, in rappresentanza del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, alla manifestazione indetta da Coldiretti in Piazza Dante a Trento contro la presenza di grandi carnivori che tramite le continue predazioni mettono a rischio gli alpeggi e – assieme ai cinghiali – danneggiano colture ed impianti, nonché contro lo spopolamento della montagna e la burocrazia che soffoca le imprese.

La presenza e il sostegno di Fratelli d’Italia agli agricoltori e allevatori del Trentino non vuole essere solamente morale, ma anche caratterizzata dalla concretezza. Ricordiamo che, nel corso del dibattito sul Disegno di legge n. 11/XVII, il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia ha presentato e fatto approvare una Proposta di Ordine del Giorno che impegna la Giunta provinciale a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di addivenire ad una modifica dell’impianto normativo e amministrativo provinciale, nazionale e/o europeo vigente per consentire alla Provincia autonoma di Trento di contenere la presenza di orsi sul proprio territorio, mediante un piano annuale di abbattimento selettivo.

Daniele Biada

Carlo Daldoss

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia