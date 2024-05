BIADA – DALDOSS – GIRARDI (FDI) * ELEZIONI EUROPEE: «NOI COMPATTI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DELL’ON. AMBROSI, QUALE RAPPRESENTANTE PER IL TERRITORIO TRENTINO»

17.19 - venerdì 17 maggio 2024

Elezioni europee, Gruppo Consiliare FdI: “Noi compatti a sostegno della candidatura dell’On. Alessia Ambrosi”.

Nella giornata odierna, alcuni media locali a seguito della presentazione della candidatura dell’Onorevole Alessia Ambrosi per Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 hanno provato a sottolineare la mancata presenza dell’intero Gruppo Consiliare provinciale del partito guidato dal Presidente Giorgia Meloni.

Un pavido tentativo, se si considera che all’evento era presente il Presidente del Gruppo Consiliare Daniele Biada, incaricato di rappresentare anche i Consiglieri Daldoss e Girardi, occupati sul territorio trentino per altri impegni istituzionali. La presenza del Capogruppo certifica l’unità d’intenti a sostegno del nominativo dell’On. Alessia Ambrosi quale rappresentante di Fratelli d’Italia per il territorio trentino al Parlamento europeo.

L’elezione di Ambrosi al Parlamento europeo rappresenterebbe un’occasione unica per poter disporre di una rappresentante per il Trentino nella sua interezza, vicina al territorio e ai suoi bisogni e profonda conoscitrice dell’Autonomia e delle Istituzioni, anche considerata la sua esperienza maturata presso il Consiglio provinciale di Trento e la Camera dei Deputati. Questo obiettivo, considerato che Fratelli d’Italia è e resta il primo partito a livello nazionale, è assolutamente alla portata e consentirebbe di poter garantire la presenza – all’interno del Parlamento europeo – di una persona che, oltre ad avere a cuore le tematiche sociali, della disabilità, del mondo della cultura e dell’associazionismo, è in grado di interpretare le esigenze delle attività produttive locali. In questo momento storico, non dobbiamo sottovalutare inoltre l’importanza di poter disporre di una voce coraggiosa all’interno delle Istituzioni europee che si occupi anche dei temi legati alla gestione dei grandi carnivori.

Per questi motivi, il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia della Provincia autonoma di Trento nella sua interezza, ribadisce il proprio sostegno a favore della candidatura dell’On. Alessia Ambrosi alle elezioni europee.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi