BIADA – DALDOSS – GIRARDI (FDI) * ATTIVITÀ DILETTANTISTICA GIOVANILE: «APPROVATE NOSTRE PROPOSTE, PER RADDOPPIARE I CONTRIBUTI PROVINCIALI»

Sport, Gruppo Consiliare FdI: “Approvate le nostre proposte per raddoppiare i contributi provinciali a favore dell’attività sportiva dilettantistica giovanile”.

La Provincia di Trento, al fine di favorire lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi, concede un contributo alle Associazioni o Società sportive affiliate alle federazioni sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Questo finanziamento è concesso nella misura di € 25,00 per ogni atleta di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, o non superiore ai 25 anni nel caso di atleti con disabilità, tesserato con l’associazione che presenta la domanda di contributo.

Nell’ambito del dibattito consiliare sul disegno di legge di Assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Trento, a seguito dell’approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, a prima firma del Capogruppo Daniele Biada, che ha aumentato lo stanziamento sull’apposito capitolo di € 750.000,00, è stato approvata una proposta di ordine del giorno collegata, a prima firma del Consigliere Carlo Daldoss, per far sì che, per il 2024, l’importo del contributo sia raddoppiato, portandolo a € 50,00.

Soddisfatti i componenti del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia che commentano: “Un risultato importante, frutto della nostra collaborazione con la Vicepresidente e Assessore allo sport della Provincia di Trento Francesca Gerosa, che va a favore dei giovani talenti sportivi trentini, andando incontro anche alle esigenze manifestateci dalle Associazioni e Società sportive che ricoprono un ruolo determinante per la collettività, fungendo da legante tra i giovani e trasmettendo loro l’importanza della pratica sportiva, la quale rappresenta una componente essenziale per la crescita psico-fisica dell’essere umano, necessaria per imparare valori utili ad affrontare le sfide quotidiane e per la prevenzione di molte patologie”.