BIADA (CONSIGLIO PAT – FDI) * “SEMAFORI INTELLIGENTI”: «APPROVATA LA MIA PROPOSTA, UN PASSO AVANTI PER UNA SICUREZZA STRADALE EQUA E PREVENTIVA»

Biada FdI: Approvata la mia proposta per i “semafori intelligenti”, un passo avanti per una sicurezza stradale equa e preventiva. Accolgo con soddisfazione l’approvazione della mia proposta di voto da parte del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con la quale si chiede al Governo e al Parlamento di attivarsi per modificare la normativa vigente e consentire finalmente l’omologazione e l’installazione dei cosiddetti “semafori intelligenti”.

È un segnale importante che afferma un principio di buon senso, ovvero che la sicurezza stradale non si costruisce con strumenti punitivi o con misure che rischiano di trasformarsi in meri strumenti di cassa. I dossi artificiali, infatti, possono risultare pericolosi per motociclisti, mezzi agricoli oltre a essere fastidiosi in caso di sgombero neve. I telelaser, invece, non hanno funzione di prevenzione, ma spesso finiscono per avere una finalità meramente sanzionatoria.

I semafori intelligenti rappresentano invece la strada giusta: non puniscono dopo l’infrazione, ma inducono l’automobilista a rallentare in tempo reale. Un sistema chiaro, educativo e trasparente, che mette al centro la prevenzione e la tutela dei cittadini.

Pur consapevole che il percorso normativo volto ad omologare e collegare la sanzione non al superamento della velocità ma all’eventuale passaggio dei mezzi col semaforo rosso, sarà lungo, mi impegnerò a seguire da vicino l’iter, affinché questa proposta non resti lettera morta, ma si traduca in uno strumento atto ad aumentare la sicurezza stradale dei cittadini.

Cons. Daniele Biada

Presidente Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia