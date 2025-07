BIADA (CONSIGLIO PAT – FDI) * «CICLOPEDONALE TRA I COMUNI DELLA PAGANELLA, I PRIMI RISULTATI CONCRETI DOPO L’APPROVAZIONE DEL MIO ODG»

15.24 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Biada (Fdi) Ciclopedonale tra i Comuni della Paganella: primi risultati concreti dopo l’approvazione del mio ordine del giorno”. Nel dicembre 2024, in sede di approvazione del bilancio della Provincia autonoma di Trento, è stato approvato un mio Ordine del Giorno, con il quale si impegnava la Giunta a valutare la realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi i cinque Comuni dell’Altopiano della Paganella: Spormaggiore, Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno, con collegamento anche della Bassa Val di Non e la Piana Rotaliana.

A seguito dell’impegno assunto, è stato predisposto uno studio preliminare che ipotizza un tracciato di collegamento Rocchetta–Spormaggiore–Cavedago–Fai della Paganella–Andalo. Da una prima analisi tecnica, emerge che il percorso sia realizzabile, anche se sono presenti alcune criticità in tratti specifici. La Struttura tecnica provinciale competente effettuerà a breve ulteriori approfondimenti tecnico-economici per definire con maggiore precisione l’investimento richiesto e predisporre il progetto in unità funzionali autonome, per facilitare la programmazione dell’opera e la ricerca dei finanziamenti necessari.

Questa infrastruttura rappresenta un investimento strategico per la mobilità sostenibile, la qualità della vita dei residenti e l’attrattività turistica dell’altopiano, ma anche delle zone che saranno collegate con quest’ultimo; negli ultimi anni, infatti, si è fortemente creduto e sono stati effettuati molti investimenti per rendere attrattivo anche questo tipo di turismo legato alla mobilità sostenibile e al mondo delle due ruote.

Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi del progetto, nella convinzione che un simile collegamento possa rappresentare un’opportunità concreta per lo sviluppo territoriale e ambientale della Paganella, della Valle di Non, della Piana Rotaliana e in generale per il Trentino.

Daniele Biada Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia