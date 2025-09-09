BIADA (CONSIGLIO PAT – FDI) * CASTEL THUN: «È UNA ECCELLENZA DEL TRENTINO, L’ACCESSO VA RESO SICURO»

16.16 - martedì 9 settembre 2025

Castel Thun è un gioiello del nostro patrimonio, che ogni anno richiama circa 70.000 visitatori. È un luogo che rappresenta storia, memoria e identità del Trentino, ma anche un importante motore per il turismo e l’economia della Val di Non.

Oggi in Consiglio provinciale ho presentato una question time per portare all’attenzione della Giunta il problema legato alla strada di accesso del castello, la S.P. 124 dir, è stretta, sconnessa e priva di spazi di scambio per i veicoli. Chi percorre quel tratto – turisti, residenti o imprenditori agricoli – si trova spesso in difficoltà, con rischi evidenti per la sicurezza.

Nella mia interrogazione ho chiesto alla Giunta se intenda affrontare la questione in tempi rapidi, almeno con il rifacimento del manto stradale, in attesa di valutare interventi più strutturali che possano davvero garantire un collegamento sicuro e funzionale.

Il vicepresidente della Giunta, rispondendo, ha ricordato che nel 2025 è già stato asfaltato un primo tratto della SS 124 e che nel 2026 è prevista la bitumatura della S.P. 124 dir. Ha inoltre precisato che eventuali interventi di allargamento o di creazione di piazzole di scambio richiederanno ulteriori approfondimenti tecnici e la disponibilità di risorse economiche.

Ho voluto ribadire che non possiamo pensare di valorizzare un bene come Castel Thun senza garantire un’infrastruttura all’altezza. Si tratta non solo di promozione turistica, ma anche di rispetto per i residenti e per chi lavora ogni giorno in quelle campagne.

Continuerò a seguire da vicino questa vicenda, perché la sicurezza e la fruibilità di Castel Thun non possono aspettare.

Daniele Biada

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo FdI)