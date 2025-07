BIADA (CONSIGLIO PAT – FDI) * ASSESTAMENTO BILANCIO: «APPROVATI MIEI EMENDAMENTI SU TUTELA BENI COMUNI, SOSTEGNO CULTURA ED INDENNIZZI DANNI DA FAUNA»

17.18 - mercoledì 30 luglio 2025

Biada (FdI) Approvati i miei emendamenti al bilancio: più tutela per i beni collettivi e comuni, sostegno alla cultura e indennizzi più equi per i danni da fauna.

Durante la discussione sull’assestamento di bilancio 2025 della Provincia autonoma di Trento, sono stati approvati quattro emendamenti da me presentati, che intervengono su settori importanti per la vita delle comunità locali: protezione dei beni civici, indennizzi per i danni da fauna selvatica, valorizzazione del patrimonio storico e sostegno alle scuole musicali. Somme urgenze anche sui beni di uso civico amministrati da ASUC, dalle Regole, Consortele, Magnifica

Comunità di Fiemme, o Regola Feudale di Predazzo

Il primo emendamento, rilevante per molti territori trentini, permette ai Comuni di accedere ai finanziamenti previsti dalla L.P. 9 del 2011, in caso di lavori in somma urgenza anche quando questi sono amministrati dalle ASUC, dalle Regole, Consortele, Magnifica Comunità di Fiemme, o Regola Feudale di Predazzo. Finora in caso di eventi eccezionali come frane, allagamenti o smottamenti, non era chiaro se questi beni potessero rientrare tra quelli finanziabili, creando dubbi interpretativi e rallentamenti. Con questo emendamento la normativa stabilisce esplicitamente che i comuni possono tutelare i beni collettivi, intervenendo, previo autorizzazione del titolare del bene vincolato dell’uso collettivo, usufruendo del contributo provinciale. Allo stesso tempo, si alleggerisce la responsabilità degli uffici provinciali, che non dovranno più ricorrere a interpretazioni soggettive per concedere i contributi.

Indennizzi per danni causati alle persone da fauna selvatica

Un altro emendamento approvato prevede che gli indennizzi per i danni alle PERSONE causati da contatti con la fauna selvatica siano estesi a tutte le specie, e non limitati esclusivamente all’orso bruno. Si tratta di un aggiornamento importante che introduce maggiore equità e tutela per i cittadini, considerando l’aumento dei contatti con altre specie selvatiche presenti sul territorio, come cervi, lupi o cinghiali. L’obiettivo è garantire una risposta più completa e coerente con la realtà che molte comunità si trovano oggi ad affrontare.

Più fondi per il restauro dei beni storici

Con il terzo emendamento, è stato incrementato di 200.000 euro per il 2025 il fondo destinato alla valorizzazione dei beni di interesse storico. Un aumento di risorse che permette il recupero un numero maggiore di immobili storici in degrado e un sostegno concreto a chi opera per la conservazione e il recupero del patrimonio architettonico e culturale diffuso nei nostri territori.

Sostegno alle scuole musicali

Infine, grazie al quarto emendamento, viene aumentato lo stanziamento a favore delle scuole musicali del Trentino di 325.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Un investimento a sostegno delle scuole musicali volte riconoscendo il ruolo formativo e sociale svolto da queste realtà in tutta la provincia.

Attraverso questi interventi ho voluto rafforzare la vicinanza delle istituzioni ai territori, alle comunità e a chi opera ogni giorno per tutelare beni comuni, tradizioni e servizi educativi.

Daniele Biada

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia