BIADA – APUZZO – GABOS (FDI) * TRENTINO – CLES: «100 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE, RISULTATI CONCRETI ED UN CONSENSO STORICO»

A maggio 2025 i cittadini di Cles si sono espressi chiaramente, premiando Fratelli d’Italia del 20% dei consensi. Un segnale di forte fiducia verso un partito nazionale che oggi è rappresentato in Giunta comunale da due assessori: Vito Apuzzo, candidato sindaco ed oggi vice sindaco con deleghe a cultura, istruzione e formazione, turismo, ambiente e sicurezza, e Francesca Gabos, assessore alle attività produttive, terza eletta e prima donna con 202 voti personali.

In questi primi 100 giorni di amministrazione, entrambi hanno dimostrato coraggio nelle scelte e concretezza nelle azioni, costruendo un rapporto equilibrato con maggioranza e minoranza e un dialogo costante con i cittadini, presidiando costantemente il territorio e le realtà locali.

Il lavoro del vice sindaco Vito Apuzzo

Apuzzo ha posto grande attenzione al settore culturale e formativo: dalla ripresa della collaborazione con il Centro di documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli”, culminata con il concerto della pianista Elisabeth Leonskaja, alla programmazione della stagione teatrale e di danza in sinergia con il Coordinamento Teatrale Trentino e il Centro Servizi Culturali “Santa Chiara”.

Sono già in corso la progettazione degli eventi per la riapertura del Cinema Teatro, la programmazione delle mostre 2026 a Palazzo Assessorile e le celebrazioni dei 100 anni dell’Enciclopedia Treccani. Grande rilievo viene dato anche alla memoria storica, con iniziative dedicate a Cesare Battisti, Ravel, Šostakovič e Pasolini. Importante pure il lavoro sul fronte sicurezza, con incontri con Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale, oltre al dialogo con associazioni culturali, APT, Pro Loco e mondo scolastico per una programmazione coordinata e condivisa.

L’impegno dell’assessore Francesca Gabos

Gabos ha avviato un dialogo costante con esercenti e commercianti, programmando incontri periodici per costruire insieme un percorso quinquennale di sviluppo. Particolare attenzione è stata dedicata alle pari opportunità, con iniziative e collaborazioni a livello provinciale e locale per sostenere l’imprenditoria femminile e favorire la conciliazione tra famiglia, lavoro e vita personale.

Ha inoltre seguito da vicino le realtà produttive, promuovendo l’idea di una Fiera dell’artigianato per valorizzare le eccellenze territoriali. Sul fronte della salute pubblica ha lanciato la proposta di estendere il divieto di fumo negli spazi aperti, con l’obiettivo di tutelare aria e cittadini.

Questi 100 giorni sono stati solo l’inizio: i rappresentanti di Fratelli d’Italia continueranno a lavorare con passione, concretezza e radicamento sul territorio, mettendo sempre al centro cittadini, famiglie e imprese.

A sottolineare l’importanza di questo risultato è intervenuto anche il capogruppo in Consiglio provinciale, Daniele Biada, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per il lavoro svolto a Cles. Biada ha ricordato come Fratelli d’Italia, pur presentandosi da solo, sia riuscito a ottenere un consenso straordinario che ha garantito al partito due rappresentanti in Giunta comunale. Un risultato che testimonia la fiducia e il riconoscimento dei cittadini verso un progetto politico serio e radicato. Ha inoltre voluto sottolineare l’orgoglio di far parte di un partito che, a tutti i livelli, continua a crescere e a rappresentare con coerenza i valori della comunità, stimolando a proseguire con ancora maggiore determinazione il lavoro sul territorio.

