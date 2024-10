“BEYOUNG“ * BOLZANO – “GAME GROUND 2024“: «INIZIA LA SETTIMANA CLOU CON TORNEI – PANEL – HACKATHON – STUNT SHOW» (CALENDARIO EVENTI)

09.15 - lunedì 14 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La quarta edizione di Game Ground, il festival nazionale dedicato alla cultura dei videogame, entra nella sua settimana più intensa con un fitto programma che culminerà nell’imperdibile weekend conclusivo. Partito lo scorso 5 ottobre, l’evento che conferma Bolzano epicentro italiano per gli appassionati di gaming, cultura pop e innovazione tecnologica proseguirà fino a domenica, 20 ottobre.

Organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano, dell’Ufficio Giovani del Comune di Bolzano, dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio, il festival offre una vasta gamma di eventi gratuiti che spaziano da tornei e mostre interattive a conferenze e panel con esperti di settore in molte location della città: Castel Mareccio, Palazzo Mercantile, Museo di Scienze Naturali, Twenty, UPAD, DRIN, Biblioteca Civica, Parkhotel Laurin, Conservatorio e Cineplexx.

Tra le novità più apprezzate di questa quarta edizione, la mostra storica sul videogioco: una panoramica sulla sua evoluzione negli ultimi settant’anni curata dall’associazione BeYoung. Fino al termine del festival, domenica 20 ottobre, il 2° e il 4° piano del Twenty ospitano la Mostra Retrogaming: un viaggio attraverso la storia del videogioco e una retrospettiva sulla violenza nei videogiochi, affiancate dall’area cabinati arcade e diverse console di ultima generazione. Le postazioni saranno accessibili tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:30 e nei weekend dalle 10:00 alle 19:30.

Mercoledì 16 ottobre, alle 18:30 presso il Parkhotel Laurin, il festival entrerà nel vivo con la Conferenza Inaugurale. Un panel dal titolo “BZ to rest of the world: videogames come sport”, vedrà protagonisti i bolzanini Stefano Tabarelli, Alex Stan e Marco Olivari, tutti attivi nel panorama internazionale degli e-sports, per esplorare lo status del gaming competitivo e il percorso dalla realtà bolzanina alle gare su scala globale.

Giovedì 17 ottobre si terrà il torneo dedicato a Mario Party 2024. Presso DRIN in Corso Italia 34, dalle 20:00 alle 22:00, avrà luogo una serata epica: quattro squadre si sfideranno a copi di console sul nuovissimo Super Mario Party Jamboree. In palio, per i campioni, un premio speciale. In campo strategie, tempismo e tanto divertimento per i veterani del gioco ma anche i “noob” alla prima partita.

Nato nel 2021 per iniziativa di BeYoung e dell’Ufficio Politiche giovanili della Provincia, Game Ground continua a crescere mantenendo il focus sull’obiettivo di mettere in luce l’identità artistica, culturale e professionale del videogioco. Trasformatosi in piattaforma dal 2023, con attività che pervadono tutto l’anno l’intera provincia e la regione, Game Ground giunge ogni anno all’apice nel mese di ottobre con una lunga serie di eventi che, per la quarta edizione, culmineranno nel weekend dal 18 al 20. Estremamente ricco e vario il calendario di quest’anno, con decine di appuntamenti pensati per un pubblico di tutte le generazioni.

Tutte le attività del festival sono a ingresso gratuito. Gli aggiornamenti e il programma.