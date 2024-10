“BEYOUNG“ – BOLZANO – “GAME GROUND 2024“: «AL VIA IL LUNGO WEEKEND CON, 48H GAME JAM – STUNT SHOW – GLOW PARTY DJ SET»

15.01 - giovedì 17 ottobre 2024

Si avvia verso il gran finale la quarta edizione di Game Ground. Il festival nazionale dedicato alla cultura dei videogame apre la ricca programmazione del weekend con un susseguirsi di eventi imperdibili. L’appuntamento che conferma Bolzano epicentro italiano per gli appassionati di gaming, cultura pop e innovazione tecnologica inaugurato il 5 ottobre terminerà domenica, 20 ottobre, dopo quattro giorni al cardiopalma.

Questa sera, giovedì 17 ottobre, dalle 20:00 alle 22:00 si terrà il torneo dedicato a Mario Party 2024. Presso DRIN in Corso Italia 34, avrà luogo una serata epica: quattro squadre si sfideranno a copi di console sul nuovissimo Super Mario Party Jamboree. In palio, per i campioni, un premio speciale. In campo strategie, tempismo e tanto divertimento per i veterani del gioco ma anche i “noob” alla prima partita.

Domani, venerdì 18 ottobre, sarà una giornata ricca di appuntamenti, con panel e conferenze a Palazzo Mercantile dalle 17:00 alle 19:00. Tra gli interventi previsti, la discussione su Horizon Zero Dawn con la partecipazione di esponenti di Guerrilla Games e un approfondimento sul tema della violenza nei videogiochi con Francesco Toniolo.

Il festival decollerà con gli eventi straordinari in programma a Castel Mareccio. Tra i più adrenalinici, la 48h Game Jam: un hackathon per sviluppare un videogame a partire da zero affiancati da esperti del settore, dalle 14:30 alla stessa ora di domenica, con in palio 400 euro in buoni Amazon. Grande attesa per lo spettacolare e acrobatico Stunt Show “Prince of Persia”: protagonista, dalle 20:00 alle 20:20, lo stuntman professionista, atleta pro di parkour, karate e aikido Marko Noctis. A seguire, l’attesissimo Glow Party DJ Set: tutti pronti a brillare e a ballare, dalle 21:00 fino a mezzanotte, con look fluo e hit anni ’80-’90. Tema della serata? Videogames, naturalmente!

Sabato 19 ottobre i più mattinieri potranno ritrovarsi già alle 9.30 nella Sala Piccola del Conservatorio Monteverdi per il workshop di composizione musicale per videogames con Keepingfaka, fondatore del team Horns Level Up Games e sviluppatore di Spirits of Baciu. Alla stessa ora, il Museo di Scienze Naturali ospiterà il workshop “Mini Game Jam” per piccoli gamer tra i 7 e i 14 anni. Ilaria Baldassari, 3D concept artist, sarà protagonista alle 10.30 a DRIN, in Corso Italia, del workshop di digital sculpting.

Alla stessa ora, a Castel Mareccio, si terrà la semifinale del torneo di Mario Kart seguito, alle 11, dal torneo di League of Legends. Ci sarà spazio anche per “attività aperte”, come le esperienze di realtà virtuale legate anche al mondo culturale in collaborazione con la Società Dante Alighieri, la pista di Mario Kart dal vivo grande oltre 60 metri quadrati, giochi di ruolo dal vivo e aree retrogaming tematizzate, con console che vanno dal “vecchio” Commodore 64 fino alle PlayStation di ultima generazione. Nella main court, per il primo anno, si alterneranno anche delle speedrun, ovvero giocatori in grado di finire videogames in tempi brevissimi, in una sfida ai confini con i limiti dell’umano.

A Castel Mareccio sono attesi workshop per grandi e piccoli e una serie di imperdibili panel, dalle 11:00 alle 17:30. Si parlerà di Fallout e incubi americani con Lorena Rao, Svet e Victorlaszlo88, mentre un altro focus si concentrerà su Cina e Giappone nei videogiochi con Martina Caschera e Mariapaola Della Chiara. Nella location di via Claudia de’ Medici si alterneranno Phenrir (alle 12), Federic (alle 15:30) e Dario Moccia (alle 17:45).

Fitta anche l’agenda di domenica 20 ottobre, ultimo giorno di Game Ground 2024. Alle 10:30 il DRINospiterà il workshop di “Background/environment design” per imparare a realizzare ambientazioni per videogiochi e film, mentre alle 11 a Castel Mareccio Alessandro Bruni e Marco “Chroma” Rubeca dialogheranno nel panel “God of War e Far Cry, la violenza tra mitologia e preistoria”. Stessa location e stessa ora per lo show di “Cuphead” con SBDwolf e il torneo “Age of Empires II De – Live Tournament”. Intanto, al Cineplexx, Victorlaszlo88 farà vivere l’emozione del gameplay sul grande schermo portando “Alien Isolation” al cinema.

Il pomeriggio si aprirà, alle 14 a Castel Mareccio, con il talk di Sabaku No Maiku seguito alle 14:30 dal panel “A Quiet Place: The Road Ahead, l’IP horror dal cinema al videogioco” con Luca Esposito, narrative designer di Stormind Games, in dialogo con Victorlaszlo88. Alle 15.30 il saggista Fabio De Felice e il divulgatore Francesco Toniolo si confronteranno nel panel “Keiichiro e i reietti di Silent Hill: gli outsiders del videogioco” mentre, in un’altra sala del Castello, prenderà vita lo Speed Run “Crash Bandicoot 1” con Buggle. L’ultimo panel “Da This War of Mine a The Alters: 11bit Studios si racconta”avrà per protagonista, alle 16:30, il Pr Manager dello studio polacco: Pawel Miechowski. A seguire, alle 17:45, la chiusura del festival affidata a Favij, uno dei più alti profili di YouTube Italia con oltre 6 milioni di iscritti. Con lui “Game Ground 2024” concluderà la serie infinita di appuntamenti che, in questa quarta edizione, avranno visto protagonisti i maggiori esperti del settore e appassionati da tutta Italia.

Tutte le attività del festival sono a ingresso gratuito. Gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sul sito www.gameground.it

Nato nel 2021 per iniziativa di BeYoung e dell’Ufficio Politiche giovanili della Provincia, Game Ground continua a crescere mantenendo il focus sull’obiettivo di mettere in luce l’identità artistica, culturale e professionale del videogioco. Trasformatosi in piattaforma dal 2023, con attività che pervadono tutto l’anno l’intera provincia e la regione, Game Ground giunge ogni anno all’apice nel mese di ottobre con una lunga serie di eventi pensati per un pubblico di tutte le generazioni.

Organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano, dell’Ufficio Giovani del Comune di Bolzano, dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio, il festival coinvolge con tornei, mostre interattive, conferenze e panel numerose location: Castel Mareccio, Palazzo Mercantile, Museo di Scienze Naturali, Twenty, UPAD, DRIN, Biblioteca Civica, Parkhotel Laurin, Conservatorio e Cineplexx.

Tra le novità più apprezzate di questa quarta edizione, la mostra storica sul videogioco: una panoramica sulla sua evoluzione negli ultimi settant’anni curata dall’associazione BeYoung. Il 2° e il 4° piano del Twenty ospitano la Mostra Retrogaming: un viaggio attraverso la storia del videogioco e una retrospettiva sulla violenza nei videogiochi, affiancate dall’area cabinati arcade e diverse console di ultima generazione. Le postazioni saranno accessibili tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:30 e nei weekend dalle 10:00 alle 19:30.

Partner e sponsor

Game Ground è organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano, dell’Ufficio giovani del Comune di Bolzano, dell’Azienda di soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio.

Partner principali dell’evento sono: Comune di Salorno, Comune di Merano, Comune di Laives, Fondazione Upad, Twenty, Museo Mercantile, Camera di Commercio di Bolzano, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Biblioteca Civica di Bolzano, Cineplexx, ADMO Alto Adige, DRIN, Palladio, MUA, Federazione Culturale “Gaetano Gambara” Upad, Game Store, DUNG, Strike Up Merano, Villa delle Rose La Strada-Der Weg, On Lovera, Gruppo giovani Salorno, Centro Don Bosco di Laives, Juvenes, Time Twister Games, Società Dante Alighieri di Bolzano, Ludimus, Bookique, Conservatorio Claudio Monteverdi, Italian Speedrun Community, ProGaming, Karuna, NOI Studio e la media partnership di RAI Alto Adige.