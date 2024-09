BERTOLINI (VERDI ALTO ADIGE SÜDTIROL) * BOLZANO: «SCUOLE GOETHE, STOP ALLE STRUMENTALIZZAZIONI E RISPETTO DELLE REGOLE»

08.01 - sabato 28 settembre 2024

//

Scuole Goethe: Stop alle strumentalizzazioni e rispetto delle regole. Dalle pagine dei quotidiani apprendiamo che la triste vicenda delle scuole Goethe offre ancora una volta spazio di strumentalizzazione e lotte intestine in altri partiti. L’avvio di un procedimento disciplinare alla Dirigente di questa preoccupante proposta segue un proprio iter di regole che si presuppone tutti dovrebbero rispettare, e che prevede giustamente un momento di difesa per la dirigente che li potrà far presente i suoi argomenti.

Sembra che una certa parte della Svp proprio non riesca a darsi pace che l’attività delle scuole e delle pubbliche amministrazioni siano regolate da norme precise, tanto da entrare nella questione buttando nuova benzina sul fuoco e chiedendo le dimissioni dell’Intendente che ha proceduto non tanto nella direzione del buonsenso, ma soprattuto nella correttezza di quello che la scuola dovrebbe essere per tutti gli studenti e le studentesse che la frequentano.

“Non possiamo restare a guardare mentre la Svp vuole continuare a strumentalizzare questa circostanza che già troppo ha fatto parlare di sé; questa è la dimostrazione pratica che la strada per trovare soluzioni diverse, inclusive, innovative a partire dai luoghi dell’educazione e della formazione è ancora in salita.” commenta Luca Bertolini, Co-portavoce dei Verdi dell’Alto Adige Südtirol.

Goetheschule: Grüne fordern ein Ende der Instrumentalisierung und Respektierung der Regeln

Aus den heutigen Zeitungen erfahren wir, dass die traurige Affäre um die Goetheschulen erneut für politische Instrumentalisierungen und parteiinterne Konflikte genutzt wird. Das Disziplinarverfahren gegen die Direktorin folgt einem klaren Regelwerk, das von allen respektiert werden sollte. Dabei wird der Direktorin auch die Möglichkeit eingeräumt, ihre Sichtweise darzulegen.

Einige Mitglieder der SVP scheinen jedoch Schwierigkeiten damit zu haben, die klaren Regeln zu akzeptieren, die für Schulen und öffentliche Verwaltungen gelten. Sie haben sich in den Fall eingemischt, gießen zusätzlich Öl ins Feuer und fordern den Rücktritt der Landesschuldirektorin, obwohl diese nicht nur im Sinne des gesunden Menschenverstands, sondern vor allem korrekt gehandelt hat.

„Wir können nicht einfach zusehen, wie die SVP diese Angelegenheit weiterhin instrumentalisiert, nachdem sie bereits für viel Aufsehen gesorgt hat. Das zeigt deutlich, wie steinig der Weg zu inklusiven und innovativen Lösungen im Bildungsbereich noch ist,“ kommentiert Luca Bertolini, Co-Vorsitzender der Südtiroler Grünen.