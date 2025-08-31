BERTOLDI (FI – CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE S. GIUSEPPE E S. CHIARA / TRENTO * VIABILITÀ: «NOT, SENZA UN PIANO SI RISCHIA LA PARALISI DEL QUARTIERE»

20.36 - domenica 31 agosto 2025

Nuovo ospedale del Trentino: una grande opportunità che rischia però di paralizzare un’intera circoscrizione. Serve visione e pianificazione concreta.

È notizia ormai di qualche giorno che la progettazione del nuovo ospedale del Trentino, che sorgerà in via al Desert, sta procedendo. Un’opera fondamentale, attesa da anni da tutta la comunità trentina, che può finalmente avvicinarsi alla fase realizzativa dopo la sentenza del Consiglio di Stato che rende possibile l’inizio dei lavori.

Si tratta di un’infrastruttura strategica non solo per il sistema sanitario provinciale, ma anche per l’intero assetto urbano della città, con un impatto rilevante, diretto e concreto sulla Circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara, che sarà chiamata ad accoglierla.

Proprio per questo motivo, come consigliere circoscrizionale, ritengo doveroso che la cittadinanza e le istituzioni locali vengano adeguatamente informate sull’avanzamento del progetto, così come sugli effetti economici, sociali e urbanistici che l’opera comporterà. Temi che, seppur oggi possano sembrare prematuri, richiedono una pianificazione accurata sin dall’inizio, per evitare di trovarci impreparati di fronte alle inevitabili trasformazioni del territorio.

Sarà infatti fondamentale comprendere fin da subito quali saranno le modifiche previste alla viabilità, sia per il trasporto pubblico che privato, e quali opere infrastrutturali verranno attuate sulle strade comunali circostanti, con particolare riferimento a via Monte Baldo, via delle Ghiaie, via Jedin, via Al Desert, via Pezcoller. In queste aree si dovrà valutare con attenzione anche l’impatto in termini di traffico e quindi inquinamento acustico e ambientale.

Nelle ore di punta – soprattutto nei giorni feriali, al mattino e nel tardo pomeriggio – si registra un aumento significativo della circolazione, con disagi evidenti che rendono difficile l’accesso alle aree centrali della città.

Via Perini, via Giusti, via Veneto e via Grazioli sono solo alcune delle arterie principali dove quotidianamente si verificano rallentamenti critici, che in diversi casi coinvolgono persino i mezzi di soccorso, rallentandone l’arrivo a destinazione. Purtroppo, è ormai prassi che ambulanze e altri veicoli di emergenza rimangano bloccati per l’eccessivo traffico, oppure siano costretti a manovre rocambolesche, passando perfino sopra le piste ciclabili e creando situazioni di forte rischio.

Anche gli autobus di linea spesso si trovano impossibilitati a compiere manovre o a transitare in alcune vie che, dopo la realizzazione delle ciclabili, sono diventate troppo strette: basta un’auto parcheggiata male per impedirne il passaggio.

L’arrivo del nuovo ospedale comporterà inevitabilmente un ulteriore incremento dei flussi su tutte queste arterie stradali: studenti universitari, personale sanitario, pazienti, visitatori, mezzi tecnici e logistici, manutentori. E se questo impatto si vedrà a pieno regime solo dopo la realizzazione del complesso, già nella fase di cantiere si dovrà fare i conti con centinaia di lavoratori, mezzi pesanti e attrezzature che circoleranno in orari particolarmente sensibili per la viabilità.

Per questo, è necessario che venga predisposto uno studio serio e approfondito sull’impatto della nuova struttura sulla mobilità cittadina, in particolare nei quartieri di San Giuseppe e San Pio X. Solo con dati concreti sarà possibile intervenire in modo puntuale per migliorare la rete stradale esistente e programmare gli adeguamenti necessari.

Inoltre, in una fase storica in cui si discute di introdurre nuove zone 30, ampliare le aree pedonali e ciclabili, e ridurre lo spazio per i veicoli privati, è imprescindibile avere una visione equilibrata e lungimirante. Le scelte urbanistiche devono essere fatte non solo in base all’oggi, ma considerando anche come sarà la città fra dieci anni, quando l’ospedale sarà pienamente operativo…speriamo.

Ǫuesta infrastruttura non deve rappresentare un problema per il quartiere, ma un’opportunità. Perché ciò avvenga, è necessario agire fin da ora, con responsabilità, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali e mantenendo alta l’attenzione sulle ricadute locali.

Matteo Bertoldi

Consigliere circoscrizionale San Giuseppe Santa Chiara, Trento, Forza Italia