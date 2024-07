BENINI E PETROLLI – UILTRASPORTI * LETTERA SEGNALAZIONE ARCO (TN): «INCOLUMITÀ PUBBLICA, AUTISTI COSTRETTI A CIRCOLARE IN PERCORSI PERICOLOSI»

11.53 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Amministrazione comunale di Arco Azienda Trentino Trasporti di Trento

Commissariato del Governo per la provincia di Trento

p.c. alla procura della Repubblica, presso la pretura di Rovereto

invio tramite pec

Visibilità problematica nel comune di Arco. Lo scrivente Alberto Benini, residente a Riva del Garda in via Ballino 14/G, delegato sindacale U.I.L. Trasporti, con la presente vuole mettere in evidenza lo stato di agitazione in cui versano gli autisti della Trentino Trasporti, costretti a circolare in percorsi penalizzanti e pericolosi che mettono a repentaglio la pubblica incolumità.

A seguito della creazione autonoma di queste modifiche ai percorsi urbani da parte della Pubblica Amministrazione, sono stati effettuati due sopralluoghi da commissioni tecniche aziendali che hanno evidenziato seri problemi di sicurezza oggettiva del percorso creato, rispettivamente il 19 luglio 2023 e il secondo il 14 marzo 2024. Questi sono i dettagli in merito:

19 luglio 2023, presenti:

per l’azienda: il signor Flavio Chistè per il comune di Arco: i signori Paolo Pedrotti e Giorgio Pederzolli per la provincia Autonoma di Trento: il signor Luca Valandro per le organizzazioni sindacali: i signori Federico Cristini, Maurizio Merli e Jano Florian.

Si è preceduto con i presenti sopracitati ad una verifica di transito su via San Pietro e via della Cinta nel comune di Arco, con autobus matricola 1984 tipo Arway della lunghezza di 12,80 m.

A seguito del sopralluogo effettuato, si sono evidenziate le seguenti criticità:

in direzione Trento, l’uscita della rotatoria e l’imbocco di via San Pietro, la strada porta ad invadere la corsia opposta, vista anche la presenza del nuovo muretto che costringe l’autobus a rimanere più a sinistra del solito.

Sempre in direzione Trento, all’incrocio con via Pomerio ed inizio di via Cinta, ed anche in direzione Riva, il restringimento della carreggiata causa difficoltà a rimanere all’interno della propria corsia di marcia.

Si richiedono al comune di Arco i seguenti interventi:

alla rotatoria, in direzione Trento, la rimozione di almeno un paio di metri di muro (parte tonda arrotondamento della testa del muro).

Alla curva ex Oratorio, la riduzione della larghezza del marciapiede, lato direzione Riva.

Con Pedrotti e Pederzolli si è concordato in merito alla segnaletica orizzontale, di realizzare linea tratteggiata di mezzeria sia all’uscita della rotatoria immettendosi in via San Pietro, sia alla curva ex oratorio. Le linee verranno posizionate in modo da ottimizzare il passaggio degli autobus di linea.

14 marzo 2024, presenti:

per l’Azienda: il Signor Flavio Chistè.

Per la Provincia Autonoma di Trento: i Signori Luca Valandro e Luca Zambelli,

per le Organizzazioni sindacali autisti: i Signori Stefano Zancanella e Maurizio Merli.

In merito alle indicazioni relative alle strutture in cemento sistemate all’interno della carreggiata (Pitch Point) si è ribadita la mancanza di sicurezza per il transito dei mezzi pubblici. Nello specifico:

Vigne Cimitero: sono da arretrare di almeno 10 metri per rientrare in sicurezza nella corsia prima dell’incrocio o possibilmente toglierlo.

Vigne: vista la presenza di un dosso alla fermata dell’autobus e di un incrocio privo di STOP, si ritiene opportuna la sua rimozione.

Via Capitelli: prima dell’incrocio con via San Cristoforo direzione Arco risulta impossibile rientrare nella propria corsia prima dell’attraversamento pedonale ed in prossimità di una curva si richiede la rimozione.

Via Capitelli: all’altezza del civico 49, in direzione Chiarano, il transito risulta pericoloso in quanto non si riesce a rientrare in corsia se non a ridosso della curva, con scarsa visibilità. Si richiede la rimozione o l’anticipo in direzione Arco.

Via Capitelli: in direzione Arco, è opportuno l’arretramento verso l’ospedale civile, per permettere di rientrare in corsia prima dell’incrocio con via Donatori di Sangue.

Per tutti i casi di cui sopra: eliminare per un tratto maggiore la linea di mezzeria continua prima e dopo i Pitch.point.

Corsia ciclabile: la viabilità in via Frumento, via Venezia, via delle Monache, non avendo le misure minime (m.2,75) di corsia, costringono i mezzi in percorrenza ad invadere costantemente la corsia ciclabile anche se non consentita dal codice della strada. Se ne richiede la rimozione lasciando il pittogramma delle biciclette e basta.

Via Santa Caterina: attualmente in direzione Arco-Riva la corsia non è sufficientemente larga per il transito in sicurezza del servizio pubblico. Se ne chiede l’eliminazione o la rimodulazione delle larghezze delle corsie per garantirne maggiormente il transito in sicurezza.

Tenuto conto del precludersi della sicurezza per il trasporto pubblico nell’attuale situazione si evidenzia l’urgenza dei provvedimenti richiesti.

Quanto sopra è stato riportato in data odierna, per evidenziare che sono trascorsi 116 giorni dall’ultima commissione e nulla è stato ancora iniziato o fatto. Si rammenta che il ritardo ingiustificato o l’omissione d’atti d’ufficio, per gli incaricati di un pubblico servizio sia della pubblica amministrazione che dell’Amministrazione comunale è trattato dall’art. 328 del C. P. L’Azienda Trentino Trasporti potrebbe pensare ad una sospensione cautelativa del servizio attualmente previsto, fino a quando non perdurino più le pericolosità sopra accennate. In attesa di una cortese risposta, si porgono cordiali saluti

Delegato Uiltrasporti

Alberto Benini

Segretario Uiltrasporti

Petrolli Nicola