BENETTI (PD) * TRENTO – BANCHETTO DANNEGGIATO IN CENTRO: «GESTO CHE VA CONDANNATO CON FERMEZZA, SOLIDARIETÀ A SAMANTHA»

15.25 - giovedì 27 febbraio 2025

Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Samantha dell’apicoltura Bolognani, vittima di un atto di vandalismo mentre lavorava al mercato in Santa Maria Maggiore, luogo di mercato e presidio solidale. Il suo banchetto di prodotti è stato danneggiato da individui noti alle forze dell’ordine che, a causa di una lite, hanno lanciato a terra i suoi prodotti, causando danni economici e morali. Nel caos è stato coinvolto anche un esercizio commerciale in via San Giovanni.

Questi gesti vanno condannati con fermezza. Colpire un’attività e un’impresa femminile che con dedizione porta avanti questa attività è un atto di violenza che non può essere tollerato. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano luce sull’accaduto e che i responsabili vengano perseguiti.

Come comunità democratica di Trento esprimiamo vicinanza a Samantha, alla sua attività e al Celine Bar di via S. Giovanni, ribadendo che la solidarietà e il rispetto valgono più della violenza di pochi. Il lavoro e la passione non si piegano davanti alla stupidità.

Alex Benetti

Segretario Partito Democratico di Trento