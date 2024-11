BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE * RASSEGNA “CONVERSAZIONI D’AUTORE”: «“COSA SIGNIFICA ESSERE UMANI?” CON UGO MORELLI, PALAZZO BENVENUTI (27/11 – 18.00)»

09.49 - lunedì 25 novembre 2024

Mercoledì 27 novembre ore 18:00 in Sala Nones a Palazzo Benvenuti. Rassegna “Conversazioni d’Autore”, “Cosa significa essere umani?” con Ugo Morelli. Banca per il Trentino-Alto Adige in collaborazione con la Consulta dei Soci propone per mercoledì 27 novembre alle 18.00 in Sala Nones di Palazzo Benvenuti (a Trento) la presentazione del libro “Cosa significa essere umani?“ scritto da Ugo Morelli e Vittorio Gallese, Raffaello Cortina Editore.

All’incontro parteciperà Ugo Morelli saggista e psicologo studioso di Scienze cognitive, già docente di psicologia del lavoro presso l’Università degli studi di Bergamo; attualmente insegna Scienze cognitive applicate presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con Ugo Morelli converseranno Fausta Slanzi e Enrico Franco. L’entrata è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Alla fine dell’incontro è proposto un brindisi.

È un saggio particolarmente interessante quello scritto a quattro mani da Ugo Morelli e Vittorio Gallese. Propone l’analisi di “una rivoluzione della portata di quella copernicana che è sotto i nostri occhi. Coinvolge ognuna e ognuno di noi e ridefinisce alla radice cosa siamo come esseri umani.

Dal primato del soggetto scopriamo la centralità della relazione e che ‘l’io’ che pensavamo di essere derivava dai ‘noi’ di cui siamo parte; oltre la centralità della mente riconosciamo di essere un corpo; scopriamo l’origine della conoscenza nella nostra capacità di azione e movimento; ci accorgiamo che non siamo sopra le parti ma parti del tutto nei paesaggi della nostra vita; constatiamo che dietro ogni pensiero c’è un’emozione; scopriamo che l’empatia ci precede e contiene, nel bene nel male, e che quella risonanza sottende le nostre possibilità di comprenderci, amarci, cooperare ma anche offenderci e farci del male; ci riconosciamo capaci di immaginazione e finzione e scopriamo, incarnata e corporea, la bellezza che ci conduce alla possibilità di creare l’inedito.”

L’ultimo appuntamento della sessione autunnale di “Conversazioni d’Autore” è in calendario il prossimo 4 dicembre con Piero Badaloni e il suo libro “Quando il passato non vuole passare. I crimini del franchismo tra rimozione e memoria”, Le Piccole Pagine editore.