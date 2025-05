BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE * INAUGURATA A ROVERETO LA NUOVA FILIALE: «PIÙ AMPIA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE»

20.42 - giovedì 8 maggio 2025

La comunità Vallagarina e la città di Rovereto possono contare su una nuova e moderna filiale della Banca per il Trentino-Alto Adige.

E’ stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi in via dell’Abetone 14 alla presenza dei vertici dell’istituto di credito cooperativo e dei rappresentanti istituzionali.

E’ una filiale completamente rinnovata e sensibilmente ampliata, progettata per essere uno spazio accogliente, accessibile e aperto a tutti: un simbolo concreto dell’impegno della Banca verso il territorio.

In occasione della fusione tra la Cassa Rurale dell’Alta Vallagarina e Lizzana e la Cassa Rurale di Trento, il Consiglio di amministrazione aveva sottolineato come Rovereto dovesse mantenere un ruolo centrale nel progetto.

Questo investimento ne è la dimostrazione concreta, sia nella struttura e sia nell’area commerciale facendo diventare questa filiale il punto di riferimento per l’area Trentino sud che, a fine 2024, contava quasi 22.000 titolari di conti correnti, oltre 290 milioni di euro di crediti e quasi un miliardo di raccolta complessiva gestita.

In particolare la filiale di Rovereto negli ultimi anni ha saputo distinguersi grazie al lavoro quotidiano di professionisti competenti e disponibili, capaci di accogliere soci e clienti con dedizione e professionalità.

La nuova sede si presenta come un ambiente ampio, luminoso e funzionale, pensato per favorire la relazione diretta con soci e clienti. Gli spazi interni, privi di barriere architettoniche e progettati secondo criteri di inclusività, offrono comfort, efficienza e un’esperienza evoluta di banca, sempre a misura di persona.

La filiale è stata ampliata di oltre 254 metri quadrati: dai precedenti 216 metri quadrati al piano terra si è passati a 470 metri quadrati, ai quali si aggiungono 216 metri quadrati al piano interrato che ospitano una nuova sala conferenze.

All’interno della struttura, un omaggio speciale è dedicato a Fortunato Depero, celebre artista futurista nato a Fondo e vissuto a lungo a Rovereto: le sue opere arricchiscono diverse pareti della filiale.

In occasione del 130° anniversario della Banca, il legame con Depero assume un forte valore simbolico, rappresentando dinamismo, visione e capacità di guardare al futuro — valori profondamente radicati nella missione della nostra Banca.

La nuova filiale è dotata di tutti i servizi e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edificio è stato riqualificato secondo i criteri ESG, come dimostra ad esempio il rivestimento ceramico esterno, realizzato con materiale 100% naturale e per oltre il 60% riciclato, interamente prodotto in Italia. Un chiaro segnale dell’impegno della Banca per un’edilizia responsabile e sostenibile.

Il progetto porta la firma degli architetti Walter Forrer e Andrea Dalzocchio, con il supporto dell’ingegner Martino Festi in qualità di Coordinatore della Sicurezza.

All’inaugurazione hanno preso parte numerosi cittadini, soci e clienti. Il presidente di Banca per il Trentino Alto Adige – Credito Cooperativo Italiano, Giorgio Fracalossi, e il direttore generale, Gabriele Delmonte, hanno illustrato le scelte progettuali e l’importanza strategica dell’intervento, che conferma la volontà della Banca di restare saldamente radicata nel territorio, promuovendo la relazione personale come valore fondante, pur nella piena integrazione con le tecnologie digitali.

La sindaca di Rovereto, Giulia Robol, ha sottolineato il ruolo fondamentale che una banca può e deve avere per lo sviluppo del territorio, evidenziando come la nuova filiale rappresenti uno spazio accogliente, inclusivo e attento all’ambiente, in piena sintonia con i bisogni della comunità.

A concludere la cerimonia, prima del tradizionale taglio del nastro, le parole di don Giuseppe con la benedizione.

Di seguito l’elenco delle ditte che hanno partecipato alla realizzazione della filiale a vario titolo:

Habitat Ufficio – Progetto, DL, Arredi

Giacca SRL – Costruzioni Elettriche

Bertolini Ocea – Impianti Idraulici e Meccanici

Frainer Srl – Serramenti opere da Fabbro

A&C Automazioni – Porte Automatiche

WSI – Opere da Gessino e Pittore

TL Costruzioni – Opere Edili

NICOM Securealarm – Impianti di Sicurezza

LG System – Mezzi Forti

Digital Cartoon – Pellicole e stampe digitali

Duesse – segnaletica e fuoriporta

Studio GB Tecnici Associati – Progetti elettrici e meccanici

ICRAS – Facciata esterna

Adarte – Piazzale

NeonTrento – Insegne

Maurizio Scudiero – Curatore e Procuratore opere Fortunato Depero

Pro.s.i.t. Soc. Coop. Soc. – Realizzazione pannelli opere Depero