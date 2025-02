BAGGIA (LISTA CIVICA) * RISSA – REPLICA A BISESTI: «MENTRE IL CONSIGLIERE SI INDIGNAVA, IL SINDACO SI ERA GIÀ PRECIPITATO IN PIAZZA S. MARIA MAGGIORE»

14.55 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mentre il consigliere provinciale Mirco Bisesti si indignava nel suo ufficio per la rissa avvenuta stamattina in piazza Santa Maria Maggiore e invitava il sindaco a “un intervento concreto e immediato”, l’intervento concreto e immediato del primo cittadino e dell’Amministrazione comunale c’era già stato. Il sindaco si era già precipitato in piazza Santa Maria e, dopo aver fatto provvista di miele e aver invitato tutti attraverso i suoi canali social a fare lo stesso, esprimeva la sua vicinanza all’operatrice coinvolta sua malgrado nella rissa.

Ma, quel che è più importante, la polizia locale aveva già individuato i soggetti responsabili e li aveva portati al comando di via Maccani. Chiediamo al consigliere Bisesti: cosa deve fare ancora il sindaco? Prendere i tre soggetti e accompagnarli di persona alla frontiera? Chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico? Un ministro leghista un tempo andava a citofonare ai campanelli dei sospetti criminali. Forse per ottenere un po’ di attenzione per Trento dobbiamo andare a scampanellare al ministro Piantedosi?

Monica Baggia

Capolista della lista civica insieme per Trento a sostegno di Franco ianeselli